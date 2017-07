Peugeot Outtilage : il trapano avvitatore firmato Peugeot Design

Alle origini della sua storia, iniziata nel lontano 1810, Peugeot era sinonimo di metallurgia e dei suoi prodotti derivati. Nella prima metà dell’Ottocento, non c’era casa o laboratorio in Francia in cui non fossero presenti utensili usciti dalle sue fabbriche. Seghe, lime, scalpelli, tenaglie, pinze, trapani ... c’era l’attrezzo adatto, per dimensione e foggia, ad ogni esigenza.

Oggi, forti di questa lunghissima tradizione, su espressa richiesta di Peugeot Outillage, i designer di Peugeot Design Lab hanno conferito un’identità moderna ai nuovi trapani EnergyDrill. I quattro trapani avvitatori senza filo, di cui due a percussione, sono acquistabili presso la Rete Peugeot. Ideato da Peugeot Design Lab, lo stile dei trapani EnergyDrill inaugura la nuova identità degli utensili elettrici portatili. Il loro stile essenziale sottolinea la resistenza e la qualità degli utensili Peugeot.

“Il design di questi nuovi trapani, senza viti visibili o uso eccessivo di gomma, rafforza la qualità percepita e la loro compattezza. Il loro stile moderno si ispira alla verniciatura Coupe Franche, una finitura bicolore inaugurata sulla gamma GTi e riproposta sul nuovo Suv 3008. Con questa realizzazione, lo studio Global Brand Design rende omaggio alla storia del Marchio del Leone. Nato nel 1810 con la produzione di lame per le seghe, la Casa ha commercializzato utensili “motorizzati” dal 1935,” spiega Cathal Loughnane, Direttore di Peugeot Design Lab.

I quattro trapani avvitatori senza filo EnergyDrill sono utensili perfetti per gli appassionati del “Fai da te” più esigenti. La loro autonomia è ottimale grazie alle due batterie da 1,5 a 4 Ah e la coppia è compresa tra 55 e 67 Nm. I due modelli a percussione sono forniti con 5 punte per cemento a “elevate prestazioni”. In opzione due zaini con una capacità di 13,7 o 27 litri e con apertura a libro per riporre il trapano e gli accessori. Il più grande permette anche di riporre le scarpe antinfortunistiche.

Con i nuovi trapani, Peugeot Outillage rafforza la sua offerta nel mercato della grande distribuzione degli utensili senza filo, che tende a raggiungere quello degli utensili muniti di cavo. Peugeot Outillage, la cui sede si trova vicino a Tours, pone tra le sue priorità la sicurezza dei propri clienti. Ogni trapano è fornito con un kit che include occhiali di protezione, maschera antipolvere e tappi per le orecchie. Inoltre, il servizio di garanzia Premium “Collect & change” permette di sostituire il trapano in tre giorni lavorativi.