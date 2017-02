Peugeot Partener Tepee Electric: il piacere di guidare un veicolo al 100% elet

Il nuovo Peugeot Partner Tepee Electric dispone di un motore da 67 cavalli, autonomia di 170 chilometri, coppia di 200 Nm: con queste caratteristiche nel secondo trimestre del 2013 Peugeot ha ampliato la gamma dei van compatti con il lancio del Partner elettrico. Consegne cittadine, frequenti stop&go, accesso nei centri storici: il furgone elettrico del Leone ha fatto il suo sbarco sul mercato garantendo tanto spazio per chi lavora e maggiore attenzione all'ambiente.

Peugeot Partner Tepee Electric, spazio ed emissioni zero

A distanza di poco più di tre anni, il costruttore francese arricchisce la famiglia di prodotti per la mobilità elettrica - oltre che dal Partner costituita dalla berlina iOn e dallo scooter GenZe (Generazione Zero emissioni) – con Partner Tepee Electric, multispazio per il tempo libero a zero emissioni con spazio interno generoso e modulabile.

Partner Tepee Electric si rivolge a una clientela che vuol conciliare la mobilità elettrica con attività quotidiane miste professionali-personali: fare car-pooling in cinque per andare al lavoro, usare il veicolo per il tempo libero con la famiglia, portare i bambini a scuola, trasportare le bici per una gita con gli amici sono ora attività compatibili con la mobilità elettrica.

Peugeot Partner Tepee Electric disponibile da settembre nelle concessioanrie

Peugeot Partner Tepee Electric arriverà nelle concessionarie a settembre con una modularità ai massimi livelli: cinque sedili singoli con tre della fila due estraibili che liberano un pianale piatto; volume del bagagliaio fino a 1.350 litri con cinque persone a bordo, a 3mila con due persone a bordo (estraendo i sedili della seconda fila); grande portellone con lunotto apribile (esclusiva nel segmento).

Peugeot Partner Tepee Electric si controlla a distanza

Per viaggi tranquilli e confortevoli, Partner Tepee Electric offre alcune funzioni controllabili a distanza tramite smartphone, tablet o pc: programmare il riscaldamento o la climatizzazione dell’abitacolo, conoscere lo stato di carica della batteria, stimarne la durata. Vasta la gamma di equipaggiamenti utili per garantire la sicurezza e facilitare la guida e la vita nel quotidiano: limitatore di velocità, rilevatore di calo di pressione pneumatici, controllo elettronico di stabilità abbinato all’assistenza alla partenza in salita Hill Assist, climatizzatore, radio con cd mp3, due porte laterali scorrevoli e regolazione in altezza del sedile conducente.

Peugeot Partner Tepee Electric i vantaggi della mobilità elettrica

Naturalmente Partner Tepee Electric offre i vantaggi legati alla trazione elettrica: permette di circolare nelle zone regolamentate ai fini delle emissioni o in periodi di limitazione del traffico e, inoltre, per i professionisti i veicoli elettrici sono esentati da alcune imposte. Il motore elettrico, la cui coppia è disponibile subito, offre una guida dinamica sin dalla partenza in tutte le fasi di accelerazione, senza necessità di cambiare marcia grazie al cambio automatico.

La ricarica completa (con batteria scarica) si effettua in otto ore e mezza, 12 o 15 ore in base all’amperaggio della presa; una ricarica rapida secondo lo standard Chademo (in opzione) recupera in 30 minuti l’80 per cento della capacità. Lo sportellino della ricarica normale è posizionato sul parafango anteriore destro del veicolo, la presa di ricarica rapida al posto dello sportellino del carburante.