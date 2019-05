PEUGEOT partner del JOVA BEACH PARTY 2019

PEUGEOT ha trovato nel JOVA BEACH PARTY il partner ideale per comunicare questo approccio alla mobilità sostenibile e sarà quindi suo unboring partner. Non un tradizionale concerto, ma una vera e propria festa, una nuova frontiera del Live entertainment, un’esperienza artistica, sensoriale che ha come parole chiave l’innovazione, l’emozione, il divertimento, la connessione con il mondo e la eco-sostenibilità.

17 tappe, dal 6 luglio al 31 agosto, dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, con una innovativa animazione PEUGEOT, ove protagonista sarà la NUOVA e-208: vera e concreta manifestazione del progresso tecnologico nella mobilità, la nuova nata di Casa del Leone permetterà di fare un viaggio alla scoperta della transizione energetica, una nuova tecnologia che rivoluzionerà il modo di intendere l’automobile e la mobilità, con l’obiettivo di rispettare la natura.

Forte dei suoi 208 anni di storia industriale, PEUGEOT guida la transizione energetica nel mondo dell’auto e preme sull’acceleratore del cambiamento della mobilità del futuro. Lo fa con un esempio concreto del processo di elettrificazione della propria gamma, sotto il concetto dell’#UnboringTheFuture: Nuova e-208, 100% elettrica, è la protagonista del cambiamento, un modello prodotto in serie che fa evolvere il concetto di mobilità e declina il tema dell’Unboring The Future attraverso 3 punti fondanti: SERENITÀ, perché, negli oltre 200 anni di storia, PEUGEOT ha affrontato grandi rivoluzioni e forti cambiamenti tecnologici e l’elettrificazione non spaventa affatto, anzi. PIACERE, perché il piacere di guida, da sempre nel DNA del Marchio, verrà ulteriormente esaltato dall’elettrificazione che garantirà nuovi livelli di performance. SEMPLICITÀ, perché PEUGEOT intende semplificare la vita dei Clienti, dando loro massima libertà di scelta del modello preferito, senza farsi condizionare nello stile dall’alimentazione ideale per i propri spostamenti.

PEUGEOT, dopo aver innovato il mercato dell’auto per decenni inventando, ad esempio, il filtro antiparticolato FAP®, continua a lavorare fortemente nella direzione della salvaguardia del pianeta e dell’ecosostenibilità. Lo fa con soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia; tecnologie in grado di realizzare già oggi un nuovo concetto di mobilità sostenibile, amico dell’ambiente e in linea con le aspettative future dei Clienti. Nuova e-208, forte di una tecnologia 100% elettrica, non emette alcun grammo di CO 2 e di particolato e, grazie ai 340 km di autonomia garantita dalla batteria di cui è dotata, è un concreto e reale esempio di cosa rappresenti l’elettrificazione nella gamma PEUGEOT. Un modello che è in grado di soddisfare ampiamente i quotidiani bisogni di spostamento dei Clienti moderni e che rappresenta un nuovo modo di concepire l’auto: in assoluto silenzio e senza vibrazioni, senza odori allo scarico, con grande confort di guida (niente cambio e erogazione immediata di potenza - 136 i CV disponibili sotto il cofano), garanzia di grandi sensazioni, come da tradizione della Marca.

La Casa del Leone ha trovato nel Jova Beach Party il partner ideale per comunicare questo nuovo approccio alla mobilità sostenibile e ha deciso di raccontare al pubblico italiano questo passaggio epocale diventando unboring partner del JOVA BEACH PARTY, non un semplice concerto, non un dj set, ma una vera e propria festa, una nuova frontiera del Live entertainment, un’esperienza artistica, sensoriale che ha come parole chiave l’innovazione, l’emozione, il divertimento, la connessione con il mondo e la eco-sostenibilità, riducendo al massimo gli effetti della vita dell’uomo sulla natura.

17 tappe, dal 6 luglio al 31 agosto, dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, con una innovativa animazione PEUGEOT. Sull’area espositiva appositamente realizzata, infatti, Nuova PEUGEOT e-208 potrà essere scoperta dal vivo, in anticipo sulla commercializzazione che avverrà a fine anno (ma è già prenotabile online), facendo fare una vera e propria immersion nella tecnologia 100% electric che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’auto.

In tali tappe, inoltre, sarà possibile provare il primo Dancing Virtual Test Drive di e-208: grazie ad una pedana dotata di appositi sensori, il pubblico a gruppi di quattro potrà ballare su di essa e produrre energia pulita che verrà utilizzata per muovere all’interno di uno schermo una e-208 virtuale lungo un percorso. Il gruppo che riuscirà a far arrivare l’auto alla fine del percorso si dimostrerà un vero campione di energia, in una sfida tra tutti i partecipanti delle varie tappe.

Nell’ambito dell’accordo, PEUGEOT garantirà altresì gli spostamenti di Jovanotti, della band e della troupe, mettendo a loro disposizione una flotta di veicoli del Leone, perfetta espressione dei valori del Brand; PEUGEOT creerà inoltre numerose iniziative sul territorio, nelle Concessionarie e in ambito social-digital, ma anche un concorso dedicato, per far vivere una esperienza speciale al Jova Beach Party, naturalmente all’insegna dell’#UnboringTheFuture.

Nuova 208, svelata in anteprima mondiale allo scorso salone internazionale dell’auto di Ginevra, rappresenta una nuova tipologia di offerta a livello di alimentazione perché, oltre agli apprezzatissimi motori a benzina PureTech e Diesel BlueHDi (entrambi ai vertici del segmento come riduzione delle emissioni inquinanti), sarà acquistabile anche in versione 100% elettrica. Una novità molto importante che permetterà di scegliere liberamente la motorizzazione ideale per i propri spostamenti, senza scendere a compromessi per quanto riguarda lo stile e la configurazione della carrozzeria. Nuova 208 porta inoltre al debutto il nuovo PEUGEOT i-Cockpit 3D, evoluzione tridimensionale di quel concetto che ha rivoluzionato l’esperienza di guida rivedendo totalmente l’ergonomia del posto guida: ancor più piacere di guida, sicurezza e confort, per un’esperienza unica nel panorama automobilistico. Nuova 208, molto attesa anche dal mercato italiano, si fa ammirare per lo stile innovativo, giovane e moderno, un design che trasmette tecnologia e che è confermato dall’elevata dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tecnologie che posizionano Nuova 208 ad un livello di guida autonoma di livello 2.