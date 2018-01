Peugeot, per il Leone un 2017 da incorniciare!

Un risultato straordinario sul mercato italiano, con oltre 118mila unità immatricolate tra autovetture e veicoli commerciali. Ecco il 2017 di Peugeot.Una crescita a doppia cifra (+10,3%), largamente al di sopra di quanto fatto registrare dal mercato (+6,7%). E una crescita che la colloca al quinto posto del ranking nazionale, con una quota del 5,5%.

Nel secondo semestre la Casa del Leone ha fatto registrare un’accelerazione decisa, con la penetrazione salita di ben mezzo punto rispetto alla prima parte dell’anno e arrivando nell’ultimo trimestre a sfiorare la soglia del 6%.

Il merito di questi risultati va alla nuovissima gamma Suv (che ha sfiorato la soglia delle 50mila unità vendute), una gamma centrata perfettamente sulle esigenze del cliente italiano che ne apprezza caratteristiche uniche quali la tecnologia all’avanguardia, un design distintivo e personale e il piacere di guida unico, oltre a un’offerta commerciale basata su una serie di soluzioni di acquisto dedicate sia al privato sia al business.

Un anno, il 2017, che ha visto Peugeot affermarsi nel mercato italiano grazie a una gamma prodotti completa e in grado di rispondere al meglio alle esigenze del cliente, sempre più alla ricerca di qualità, design e piacere di guida, quindi anche di appagamento personale.

Le 118.808 Peugeot immatricolate nei dodici mesi del 2017 (tra autovetture e veicoli commerciali), con una crescita del 10,3%, hanno consentito di realizzare una quota di mercato annua come detto del 5,5%, con un mese di dicembre oltre il 6,3%.

Nel mercato delle sole autovetture Peugeot fa segnare una crescita di quasi l’11% rispetto al 2016, con una quota giunta al 5,3% sui 12 mesi e con il secondo semestre caratterizzato da una crescita di circa mezzo punto rispetto al primo.

Grandi soddisfazioni anche nei veicoli commerciali, mercato in cui Peugeot da sempre è leader. Il 2017 si è chiuso infatti con un risultato record per il marchio, con 14.600 veicoli immatricolati in totale, in crescita del 7,9% sull’anno precedente e con una quota di mercato che sale al 7,6%. Anche in questo caso, rispetto ai pur già ottimi risultati del 2016, Peugeot ha saputo incrementare di oltre un punto la quota di mercato nel terzo e quarto trimestre 2017 rispetto al 2016.

La compatta 208, la Peugeot più venduta in Italia nel 2017, stabilisce un nuovo record di vendite: quasi 38mila unità vendute nei 12 mesi, 10mila in più rispetto al primo anno completo di commercializzazione, a conferma della verve dimostrata sul mercato da un prodotto così apprezzato dai clienti italiani. Dal suo lancio, sono state vendute oltre 180mila unità nel nostro Paese.

Il Suv 2008 ha chiuso il 2017 superando le più rosee aspettative, con oltre 23mila esemplari venduti, un record assoluto per il modello che ne fa il Suv Peugeot più venduto della gamma.

Il 2017 era iniziato con l’attribuzione al nuovo Suv 3008 del prestigioso premio di “Car of the year”, per la prima volta assegnato a un veicolo di questa categoria. Un premio seguito da un grandissimo successo commerciale anche nel nostro Paese, con oltre 20mila unità acquistate, così da farlo diventare il terzo modello Peugeot più venduto.

Con l’arrivo in gamma della Nuova 5008, il Suv a 7 posti del Leone, Peugeot è riuscita a vendere in dodici mesi il 43% di auto che appartengono a un segmento in cui, soltanto 36 mesi fa, non era presente, appunto quello dei Suv. Grazie ai quasi 50 mila Suv venduti nel 2017, sul podio delle Peugeot più vendute due su tre appartengono a questa categoria.

Nell’ambito dei veicoli commerciali, va infine segnalato l’ottimo risultato della gamma Expert, modello che riesce a sfondare il 10% di quota del mercato di appartenenza, e di Boxer, il commerciale più grande della gamma del Leone, cresciuto del 14,6%, ben oltre il +3% fatto registrare dal segmento.