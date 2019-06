Peugeot presenta la 2008 Signature

Dal suo debutto ne sono state vendute oltre 130.000 unità nel nostro Paese e in oltre 1,3 milioni nel mondo, il SUV 2008 è saldamente sul podio delle PEUGEOT più vendute in Italia. Oggi si presenta nella nuova serie speciale Signature, un allestimento celebrativo del grande successo del modello che fa del look e della tecnologia due degli elementi più importanti. Un grande “value for money” grazie ad un equipaggiamento di serie molto ricco, ma ad un prezzo vantaggioso: cerchi in lega, vetri scuri, muscolosi passaruota di colore nero ad esaltare ancor più la vocazione da SUV ma, anche, sensori di parcheggio e la perfetta integrazione con lo smartphone grazie al Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink). Declinato sulle motorizzazioni cuore della gamma, può esser scelta nella versione benzina PureTech da 82 CV o Diesel BlueHDi da 100 e porta al debutto in gamma la nuova tinta carrozzeria Blu Quasar, ideale per esaltare lo spirito moderno e dinamico del modello.

Il SUV 2008 rappresenta un elemento fondamentale nella gamma della Casa del Leone e occupa saldamente il terzo gradino del podio delle PEUGEOT più vendute nel nostro Paese. In Italia è molto apprezzato e sono stati oltre 130 mila i Clienti che finora l’hanno scelto per la sua chiara connotazione da SUV e le dimensioni contenute che ne favoriscono anche un utilizzo urbano. Oggi 2008 si presenta nella nuova serie speciale Signature, un allestimento nato per celebrare il grande successo internazionale. 2008 Signature esalta ancor più due temi fondamentali del modello: LOOK e TECNOLOGIA. Questa nuova serie speciale ha infatti di serie i cerchi in lega da 16” Hydre, vetri posteriori e lunotto oscurati, muscolosi passaruota di colore nero che esaltano ancor più lo spirito da vero SUV e uno specifico badge SIGNATURE. In ambito tecnologia, sono presenti di serie i sensori di parcheggio posteriori e la perfetta integrazione dello smartphone grazie al Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink). Internamente, 2008 Signature si caratterizza per finiture specifiche con tessuto Tokyo/Dublin con cuciture a contrasto Blu Cardio. Disponibile nelle motorizzazioni cuore della gamma 2008, la versione Signature è disponibile con la motorizzazione benzina PureTech 82 S&S o con quella Diesel BlueHDi 100 S&S con un listino, rispettivamente, di € 19.130 e € 21.830 ed è già ordinabile.

PEUGEOT 2008 Signature è disponibile anche nella nuova tinta carrozzeria Blu Quasar metallizzato, da oggi su tutta la gamma 2008 (esclusa Active).