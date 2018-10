Peugeot, pronta alla trasformazione dal 2020 auto elettriche sportive

Si sono appena spenti i riflettori sul Salone di Parigi dove Peugeot ha presentato la nuova generazione di veicoli plug-in hybrid nell’ambito della sua strategia di elettrificazione, Peugeot annuncia l’arrivo di una nuova gamma di auto sportive elettriche a partire dal 2020. Per concentrarsi ancor più sulla messa a punto di queste nuove auto, il Marchio del Leone ha deciso che al termine della stagione 2018 si ritirerà dal Campionato del Mondo FIA di Rallycross (WRX), nel quale la transizione verso la propulsione elettrica è ancora incerta.

Forte di 208 anni di storia, PEUGEOT affronta la transizione energetica con grande serenità. Le nuove PEUGEOT 3008 HYbrid4 e 508 e 508 SW HYbrid presentate al Salone di Parigi incarnano la trasformazione e la forte accelerazione del Leone verso l’elettrificazione di tutti i nuovi modelli a partire dal 2019.

Fedele al proprio DNA, PEUGEOT prosegue l’offensiva e sceglie di mettere a disposizione dei propri Clienti una gamma di veicoli sportivi a propuslione elettrica dalle grandi prestazioni e a basse emissioni a partire dal 2020.

Vere e proprie vetrine tecnologiche, le versioni sportive a propulsione elettrica saranno sviluppate in collaborazione con PEUGEOT Sport e contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2, in conformità con quanto stabilito dalle istituzioni europee per l’industria automobilistica.

Il Marchio PEUGEOT ha deciso di concentrarsi sullo sviluppo di questi nuovi veicoli, in un contesto dove vi è incertezza del passaggio del Campionato del mondo FIA di rallycross WRX a una modalità elettrica entro il 2021. Di conseguenza, questa competizione non farà più parte del piano di transizione energetica del Marchio PEUGEOT che, invece, continua secondo il programma prestabilito, con una prima proposta nel 2020.

“Il piacere di guida è da sempre al centro della storia del Marchio Peugeot. L'elettrificazione rappresenta un’opportunità per proporre nuove versioni ad alte prestazioni ai Clienti alla ricerca di grande sportività ma anche basse emissioni. Le performance offerte dalla propulsione elettrica amplificheranno le sensazioni di guida. Nuovi territori da esplorare, nuove sfide: l'avventura PEUGEOT continua, verso un futuro ricco di emozioni. La noia non farà mai parte del nostro DNA. #UNBORING THE FUTURE.”

Jean-Philippe IMPARATO, Direttore del Marchio PEUGEOT