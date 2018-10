Peugeot protagonista a Tennis & Friends

Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check-up periodici, anche per il timore di scoprire di avere delle patologie. Il pubblico potrà effettuare un check-up gratuito e nell’attesa potrà intrattenersi nel villaggio della salute, alla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che saranno impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis Celebrity.

Nel corso di questi anni, l’associazione di prevenzione e sport ha costituito una leva molto forte per cercare di diffondere un corretto stile di vita. Peugeot incarna appieno questo modo di vivere e sarà ancora una volta al fianco di questa iniziativa.