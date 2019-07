Peugeot Rifter disponibile con il PureTech da 130 CV

Peugeot presenta il multispazio Rifter con una nuova motorizzazione abbinata all’apprezzatissimo cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, molto diffuso all’interno della gamma PEUGEOT: il motore PureTech da 130 CV fa infatti il suo debutto su Rifter e va a soddisfare chi è alla ricerca di un veicolo sì versatile e in grado di esplorare strade non necessariamente asfaltate, ma che vuole scegliere l’alimentazione a benzina e contare su grandi prestazioni. Il PureTech 130, infatti, è apprezzatissimo anche sulla gamma dei SUV del Leone e, non a caso, ha vinto per quattro anni consecutivi l’ambito premio di Engine Of The Year.

Grande vocazione per l’avventura quindi per un modello che ha saputo coniugare caratteristiche apparentemente inconciliabili come grande abitabilità a bordo, versatilità dello spazio interno, dimensioni contenute anche per un utilizzo urbano, comfort di bordo, forte connotazione da SUV e la capacità di affrontare lunghi viaggi anche sullo sterrato, potendo contare su tecnologie di avanguardia.

Oggi fa il suo debutto nella gamma Rifter il nuovo motore benzina PureTech da 130 CV, un motore che ha vinto per quattro anni consecutivi l’ambito premio di Engine of The Year e che è stato adottato da tantissimi altri modelli della Casa del Leone. Un motore moderno, ad iniezione diretta, dotato anche di filtro antiparticolato GPF e dal carattere molto vivace, che esalta ancor più il dinamismo del modello. Viene abbinato di serie all’efficace cambio automatico ad 8 rapporti EAT8, in grado di esaltare ancor più le caratteristiche di questo motore da 130 CV.

PEUGEOT RIFTER adotta alcune caratteristiche di stile e funzionali proprie del mondo dei SUV: maggiore altezza dal suolo, grandi ruote protette da ampi passaruota, protezioni dei sottoporta e degli scudi paraurti generose. Caratteristiche che gli danno una forte personalità, ma che non si limita ad un fattore estetico, perché Rifter può esser dotato anche di tecnologie proprie del mondo dei SUV PEUGEOT. Disponibile a richiesta vi è infatti l’Advanced Grip Control che, con l’abbinamento di serie dei pneumatici M+S da 16”, aumenta la trazione su fondi scivolosi e amplia così il raggio di azione del mezzo. La funzione HADC, poi, permette poi il controllo automatico della velocità in discesa del mezzo, elevando ancor più la sicurezza del veicolo in situazioni limite. Queste caratteristiche contribuiscono a ribadire la sua forte personalità di esploratore, sia in ambito urbano che fuori porta.

PEUGEOT Rifter si fregia poi di un elemento tecnologico che caratterizza la produzione più recente della Casa del Leone: su questo segmento di mercato ha portato al debutto il PEUGEOT i-Cockpit®, quella rivoluzione totale del posto di guida che ha saputo riscrivere le regole dell’ergonomia delle automobili per esaltare l’esperienza che si vive alla guida, aumentandone in parallelo la sicurezza e anche il comfort.

Costruito sulla piattaforma EMP2, poliedrico, modulare e pratico, Rifter è disponibile in due diverse lunghezze, 4,4 o 4,75 metri, entrambe acquistabili in versione a 5 o 7 posti.

PEUGEOT Rifter offre ora una gamma molto ampia di motorizzazioni e allestimenti: i primi contano sulla disponibilità dei benzina PureTech da 110 o 130 CV e dei Diesel BlueHDi da 75, 100 o 130 CV, anche con cambio automatico EAT8, vera novità per il segmento. Per ciò che riguarda gli allestimenti, sono 3, ciascuno disponibile in due diverse lunghezze di corpo vettura: Active, Allure e GT Line.

La nuova motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata di serie al cambio automatico EAT8 è disponibile con tutti gli allestimenti e in entrambe le lunghezze: Active, Allure e GT Line.

Questa la nuova gamma di PEUGEOT Rifter: