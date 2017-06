Peugeot ritorna al mercato dei Pick Up ma dimentica l’Italia

PEUGEOT alza il sipario sul nuovo Pick Up, che segna il ritorno di PEUGEOT nel mercato dei pick-up nel continente africano per accelerare l’internazionalizzazione del Marchio. Concepito per una clientela che desidera uno strumento di lavoro affidabile in tutte le situazioni, facile nell’uso e nella manutenzione, che permette un utilizzo nelle attività professionali e familiari. La commercializzazione del nuovo PEUGEOT Pick Up, non prevista per il mercato italiano, inizierà nel mese di settembre.

Il nuovo PEUGEOT Pick Up, con una lunghezza di 5,08 m, si inserisce nel segmento dei pick-up compatti a doppia cabina. Questo segmento rappresenta il 10% dei mercati di riferimento, che raggruppa i paesi del Maghreb e dell’Africa subsahariana occidentale, pari a un volume di circa 56.000 unità all’anno. La motorizzazione Diesel e la trasmissione 4x4 occupano una posizione dominate nel mercato, con rispettivamente il 92% e il 77%.

Il nuovo PEUGEOT Pick Up concretizza le ambizioni del Marchio di ritornare nel mercato dei pick-up per accompagnare la sua crescita all’estero. PEUGEOT rivisita la sua storia nel segmento dei pick-up, soprattutto nel continente africano, caratterizzata dalle emblematiche PEUGEOT 403 Camionnette-Bâchée del 1956, d a l l a PEUGEOT 404 Camionnette-Bâchée del 1967, poi dalla PEUGEOT 504 Pick-up subentrata fino al 2005, ultimo anno della sua produzione in Nigeria.

Con una linea di cintura della carrozzeria alta, un frontale verticale, un cofano orizzontale e un’elevata distanza dal suolo (da 210 a 215 mm in base alle versioni), il nuovo PEUGEOT Pick Up dispone di tutte le caratteristiche fondamentali del mondo del pick-up.

La larga calandra accoglie al centro l’emblema del Leone, come tutti i nuovi SUV del Marchio. Le lettere del nome PEUGEOT stampate sulla sponda posteriore ricordano le sue illustri antenate PEUGEOT 404 e 504 pick-up.

Grazie alla sua progettazione semplice e robusta, il nuovo PEUGEOT Pick Up è uno strumento di lavoro funzionale, resistente e affidabile su tutti i tipi di terreni.

La cabina e la benna sono fissate su un telaio a scala dotato di un ponte posteriore rigido, di molle a 4 balestre e di pneumatici YOKOHAMA di serie. Queste caratteristiche assicurano affidabilità e durata, adatte al carico e alla pratica della guida in fuoristrada in tutte le condizioni. Nella zona di carico, la benna lunga 1,40 m e larga 1,39 m è dotata di ganci di fissaggio esterni. Le pareti laterali e la sponda posteriore sono interamente rivestite da una resina protettiva che contribuisce a irrigidire e irrobustire l’insieme. Il carico utile del veicolo è di 815 kg.

Il nuovo PEUGEOT Pick Up è dotato di una motorizzazione con prestazioni che soddisfano le esigenze del cuore del mercato. Il suo motore longitudinale Turbo Diesel Common Rail da 2.5 litri sviluppa 115 CVe 280 Nm. Abbinato a un cambio manuale a 5 marce, è disponibile nelle versioni 4x4 e 4x2.

La versione 4x2 è a trazione posteriore; la motricità è trasmessa alle ruote posteriori attraverso un albero di trasmissione longitudinale e un differenziale posizionato nell’assale posteriore. Poiché il carico è concentrato sulle ruote posteriori motrici, più il veicolo è carico, più dispone di motricità. La versione 4x4 si inserisce agendo su una leva dedicata per trasmettere parte della potenza all’avantreno. In tal modo il conducente può selezionare, se necessario, o la modalità 4x4 normale 4H (4 High), o la modalità 4L (4 Low) con le ridotte. Grazie a un riduttore, è possibile ridare coppia a velocità molto ridotte per uscire dalle situazioni di guida più estreme. La versione 4x4 offre dunque al nuovo PEUGEOT Pick Up una polivalenza di utilizzo che gli permette di essere a suo agio in tutte le condizioni e su tutti i terreni.

Incentrato sull’affidabilità e la facilità di utilizzo, il nuovo PEUGEOT Pick Up offre numerosi equipaggiamenti di serie.

Infatti, la climatizzazione manuale, gli alzacristalli elettrici, la radio con lettore di CD e la presa USB sono presenti su tutti i livelli di equipaggiamenti. Per quanto riguarda la sicurezza e gli aiuti alla guida, il nuovo PEUGEOT Pick Up è dotato di serie di un impianto frenante con ABS e ripartitore di frenata, del sensore di parcheggio posteriore, di airbag passeggero e conducente e di specchietti retrovisori regolabili elettricamente.

La versione 4x4 si differenzia dalla versione 4x2 per la presenza di una centina cromata a livello della benna, di barre al tetto e di predellini laterali.

L’abitacolo è il più ampio e spazioso della sua categoria, e con un’abitabilità nella seconda fila di circa 1738 mm e uno spazio per le ginocchia di 62 mm, assicura il comfort dei passeggeri per un uso professionale o privato.