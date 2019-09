PEUGEOT Saveurs entra nelle cucine dei cuochi più esigenti

Presente è presente nelle cucina da oltre 2 secoli, PEUGEOT associa una delle tecnologie più avanzate al suo know-how più tradizionale per presentare una nuova generazione di coltelli, con finiture Paris Classic e Paris Bistro.

Sapendo che i coltelli sono un elemento prezioso e molto personale sia per gli chef che per gli appassionati di cucina, PEUGEOT offre una gamma completa costituita dai principali tipi di coltelli necessari in ogni cucina, come il coltello da mezza punta, il coltello da pane o quello chiamato Office. PEUGEOT Saveurs soddisfa le esigenze più specifiche con prodotti come il coltello da salmone o quello per sfilettare le sogliole, ma si apre anche alla gastronomia esotica con il coltello Santoku, immancabile nella cucina giapponese.

Il rapporto fra PEUGEOT e la gastronomia risale a molto tempo fa e comprende una gamma completa di prodotti che sono diventati un punto di riferimento nel mercato. Macinacaffè, macinasale, macinapepe, confezioni di spezie, decanter… Tutti questi prodotti con il leggendario Marchio del Leone sono elementi presenti nelle migliori cucine del mondo da più di due secoli.

In questo stretto legame, che unisce PEUGEOT all’alta cucina, non possono mancare i coltelli, elemento molto personale e prezioso per i cuochi di tutto il mondo. Per molti di loro rappresentano autentici personali che li accompagnano in tutta la loro vita professionale. Per questo, la frase “prendi i tuoi coltelli e vattene” che si sente in alcuni programmi televisivi incentrati sul tema della cucina, può essere considerata una vera umiliazione.

L’attuale gamma di coltelli PEUGEOT offre gli ultimi progressi in termini di materiali ed ergonomia, ma rimane fedele a una tradizione che risale al 1820, erede diretta delle seghe prodotte dal Marchio sin dal 1812, la cui affidabilità e robustezza furono all’origine del Marchio del Leone. Da allora caratterizzano PEUGEOT in tutte le declinazioni.

Commercializzata con le finiture Paris Bistrot e Paris Classic, la coltelleria PEUGEOT si contraddistingue tanto per il suo stile contemporaneo e la sua precisone quanto per la sua maneggevolezza e comfort di utilizzo. L’acciaio delle sue lame è un punto di riferimento per qualità e tempra. Non è un caso se i coltelli PEUGEOT Classic sono garantiti a vita, mentre i Paris Bistrot sono garantiti 5 anni.

Rispondere alle specificità di ogni famiglia di alimenti con strumenti progettati per soddisfare professionisti e privati esigenti è l’idea che ha guidato i progettisti di PEUGEOT Saveurs nello sviluppo della nuova gamma di coltelli. Un risultato che si può ottenere solo con lame resistenti e durature, dal taglio perfetto, forgiate in un acciaio esclusivo. L’elevata presenza di cromo (fino al 16%) assicura un alto livello di resistenza alla corrosione. Queste caratteristiche sono ampiamente presenti in tutti i coltelli PEUGEOT, dai più comuni come il coltello da chef o da pane, fino a quelli più specifici come il Santoku o quello per sfilettare la sogliola.

Il coltello da chef, noto anche come coltello per cipolle o da mezza punta, può essere considerato lo strumento culinario fondamentale per la sua polivalenza e il livello di virtuosismo che permette. Disponibili in versioni dai 15 ai 20 centimetri di lunghezza, le proposte di PEUGEOT Saveurs sono state appositamente progettate per soddisfare moltissime necessità, Se la punta anteriore è per tritare e laminare con precisione, la parte vicina all’impugnatura è pensata per tagliare alimenti duri e resistenti, mentre il dorso della lama può servire per rompere piccoli ossi. Il suo manico, dallo stile moderno, assicura un utilizzo rapido, preciso e agile sia per tagliare le verdure, che la carne e il pesce.

Icona della gastronomia francese, il coltello da pane di PEUGEOT Saveurs, dotato di una lama di 22 cm, taglia tutti i tipi di pane senza rovinarli né alterarne la consistenza. La sua dentatura regolare è sinonimo di taglio preciso e garantisce una presa facile: la forza concentrata sulla punta dei denti permette di tagliare croste dure senza rompere la mollica.

Altro strumento fondamentale in cucina è il coltello Office. La gamma PEUGEOT Saveurs permette di tagliare alla perfezione frutta e verdura, grazie a una lama rigida, appuntita e senza denti, di 9 cm. È l’ideale per l’uso quotidiano e il suo angolo di taglio è ottimale sia per tagliare i pomodori che per preparare i funghi.

PEUGEOT Saveurs pensa anche agli amanti della gastronomia esotica. Lo dimostra il suo coltello polivalente Santoku, tradizionale nella cucina giapponese. Nel Paese del Sol Levante è noto come il coltello delle tre virtù, perché permette di tagliare, trinciare e tritare carne, pesci grassi e verdure. I suoi alveoli creano delle sacche d’aria fra la lama e gli alimenti che impediscono che si aggiunga materiale alla lama. Il suo angolo di taglio di 22º e il suo disegno leggermente curvo assicurano un uso piacevole e confortevole.

Infine, il coltello da carne è un “must” in tutte le tavole. Il suo acciaio Nivox® garantisce un taglio perfetto, ideale per la degustazione, mentre il suo manico ergonomico ed elegante lo rende maneggevole e facile da usare.