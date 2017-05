Peugeot SUV 2008 Black Matt e sei alla moda

Peugeot dopo il successo di vendite della prima serie ripropone sul suo SUV 2008 quell’elemento che in Italia aveva suscitato tanta invidia, ossia il look trasgressivo della serie speciale Black Matt. Come per la precedente serie, la tinta opaca della carrozzeria, totalmente made in Italy e disponibile in diversi colori, offre un piacevole effetto satinato al tatto, oltre a conferire risalto alle linee forti e decise del modello, rendendo questa Serie Speciale un prodotto unico dell’offerta Peugeot.

La serie speciale PEUGEOT SUV 2008 Black Matt, nuova versione top di gamma, evidenzia il dinamismo di Peugeot nel soddisfare le richieste della clientela ed è sviluppata sull’allestimento alto di gamma GT Line di cui ripropone l’intera offerta di motorizzazioni (PureTech Turbo 110 S&S, anche con cambio automatico EAT6; PureTech Turbo 130 S&S; BlueHDi 100; BlueHDi 120 S&S). PEUGEOT SUV 2008 Black Matt ha tutte le tinte presenti nella gamma “normale”: Grigio Hurricane, Nero Perla, Grigio Artense, Grgio Platinum, Spirit Grey, Emmerald Crystal, Rosso Ultimate. Unica eccezione, il Bianco Madreperla.

Alla dotazione di serie dell’allestimento GT Line, la serie speciale PEUGEOT SUV 2008 Black Matt aggiunge i badge laterali “Black Matt”, la 3D Connected Navigation con Peugeot Connect (include MirrorScreen e servizi Peugeot Connect SOS Assistance), la retrocamera e l’Active City Brake (sistema attivo di frenata anticollisione urbano).

Sono invece disponibili a richiesta i cerchi in lega Heridan Full Black da 17”, il tetto Ciel, il lettore CD, il Pack Comfort (bracciolo centrale anteriore, plafoniera con illuminazione a LED, illuminazione dei specchi di cortesia), il Park Assist (sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema di assistenza attiva al parcheggio), il Pack pelle Claudia (con sedili anteriori riscaldabili) e l’Allarme (che include un telecomando supplementare).

Il prezzo di PEUGEOT SUV 2008 Black Matt è superiore di 2.400 euro (iva inclusa) rispetto a quello delle corrispondenti versioni della gamma GT Line ed è disponibile dal mese di maggio. La gamma PEUGEOT SUV 2008 parte invece da 15.930 € (iva inclusa).