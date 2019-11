Peugeot svela la nuova 208 rally 4

PEUGEOT SPORT mette in campo tutto il suo know-how e potenzia la sua offerta di modelli destinati alle competizioni nei rally nella categoria due ruote motrici con la nuova PEUGEOT 208 RALLY 4.

È una vettura completamente nuova sulla quale i tecnici e gli ingegneri di PEUGEOT SPORT hanno lavorato attivamente sin dall’inizio dell’estate 2018. Sviluppata sulla base della Nuova PEUGEOT 208 di serie, la nuova 208 RALLY 4 beneficia delle evoluzioni tecniche ed estetiche della vettura di serie.

Questa nuova PEUGEOT 208 RALLY 4 vuole essere la degna erede della 208 R2 che, con i suoi oltre 450 esemplari venduti, è la best-seller della categoria due ruote motrici e la vettura da rally più popolare mai commercializzata da PEUGEOT SPORT. Per questo, il capitolato affidato agli ingegneri era chiaro: realizzare una vettura prestazionale, affidabile, in grado di offrire un grande feeling di guida. L’enorme esperienza dei tecnici di PEUGEOT SPORT e le numerose sessioni di sviluppo effettuate su tutti i terreni e in tutte le condizioni, spesso estreme, rispondono perfettamente al progetto iniziale.

La nuova PEUGEOT 208 RALLY 4 è equipaggiata con il nuovo motore 3 cilindri turbocompresso da 1,2 litri che sfrutta l’ultima tecnologia PureTech. Una base motore particolarmente prestazionale di serie e adattata alle competizioni dagli ingegneri di PEUGEOT SPORT. Avrà un motore che svilupperà 208 cavalli grazie anche alla presenza di un turbo più grande, una gestione elettronica racing Magneti Marelli ed un cambio SADEV che permette di scaricare a terra tutta la potenza. Il tutto è posizionato sulla nuova piattaforma CMP – Common Modular Platform del segmento B di Groupe PSA – che offre una massa ridotta e una dinamica del veicolo ancor più raffinata, per prestazioni ancor più spinte.

La PEUGEOT 208 RALLY 4 farà la sua prima apparizione in gara in Spagna, con i colori della PEUGEOT RALLY ACADEMY, in occasione del Rally di Madrid, venerdì 22 e sabato 23 novembre. Sarà guidata da Efren Llarena e dalla co-pilota Sara Fernández - Campioni FIA ERC3 2019.

In base a un programma di omologazione che sarà effettuato alla fine del primo trimestre 2020 presso gli organi direttivi della FIA, i pre-ordini della Nuova PEUGEOT 208 RALLY 4 saranno aperti dall’inizio di gennaio 2020 presso il servizio commerciale di PEUGEOT SPORT e la vettura sarà in vendita al prezzo di 66.000 € IVA esclusa.

Seguendo la volontà di PEUGEOT SPORT di incoraggiare i giovani talenti di questa disciplina, le prime PEUGEOT 208 Rally 4 saranno consegnate, in via prioritaria, ai partecipanti alla Coppa 208 RALLY CUP di Francia e Spagna.