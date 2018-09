Peugeot svela le nuone 508 e 3008 con tecnologia plug-in hybrid

La batteria ad alta tensione è di tipo agli ioni di Litio (300V) ed è posizionata sotto i sedili della seconda fila, sia sulle versioni HYBRID che sulle versioni HYBRID4. La batteria ha una capacità compresa fra 11,8kWh (HYBRID) e 13,2 kWh (HYBRID4), ai massimi livelli del mercato. Questa capacità permette di guidare in modalità 100% elettrica fino a 50 chilometri secondo il ciclo WLTP (2) (60 chilometri NEDC (1)). Per approfittare al massimo di una guida silenziosa, la modalità di guida di default sarà quello Zero Emissioni, ogni volta che lo stato di carica della batteria lo permette. I tragitti in modalità 100% elettrica sono possibili fino a 135km/h (o in caso di forti accelerazioni), prima che subentri il motore termico.

Sulle versioni HYBRID4, il retrotreno a bracci multipli è provvisto di un inverter, di un motore elettrico da 110 CV / 80kW e di un riduttore per garantire la trazione a 4 ruote motrici. La sua integrazione è stata effettuata senza ridurre in alcun modo l’abitabilità dell’auto. L’abbinamento delle due propulsioni, termica ed elettrica, consente l’erogazione di una potenza combinata di 225 CV per la versione HYBRID e di ben 300 CV per la versione HYBRID4.

Per effettuare passaggi ottimali ed impercettibili tra il motore elettrico e quello termico, il convertitore di coppia presente nelle normali versioni termiche cede il posto ad una frizione umida multidisco. Queste modifiche consentono di aumentare la coppia di 60Nm, per ottenere una ancora maggiore reattività.

Il motore 1.6 PureTech è stato sviluppato con l’aggiunta di un alternatore-motorino di avviamento ed una interfaccia di raffreddamento specifica. Sviluppa 180 CV nella versione HYBRID e 200 CV in quella HYBRID4. Il motore PureTech è abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission - 8 rapporti), specifico per le motorizzazioni PEUGEOT PLUG-IN HYBRID. Associato al cambio, un motore elettrico all’avantreno sviluppa 110 CV/80kW.

PEUGEOT accende i riflettori sulla nuova gamma PLUG-IN HYBRID, prima dimostrazione concreta per i nostri Clienti di un futuro sereno e ancora più appagante. Motorizzazioni HYBRID e HYBRID4 che abbinano un’unità elettrica ad un propulsore a benzina.Vengono introdotte una serie di tecnologie avanzate che lavorano in sinergia ed in modo assolutamente non percepibile dall’utilizzatore.

Il conducente può scegliere di attivare l’inedita funzione Brake che permette di fare decelerare il veicolo senza agire sul pedale del freno. Agendo come freno motore, permette inoltre di ricaricare la batteria, come ad esempio in discesa. In modalità Drive basta un impulso indietro sul comando del cambio automatico “Shift and Park by wire” per inserire la modalità Brake. Un secondo impulso lo disattiva.

Per aumentare l’autonomia di guida in modalità al 100% elettrica, la frenata ad alta efficienza energetica i-Booster recupera l’energia in fase di frenata o di decelerazione quando si solleva il piede dal pedale (energia che viene normalmente dissipata nelle versioni termiche). L’i-booster integra una pompa elettrica al posto della pompa per il vuoto delle versioni termiche.

La funzione e-SAVE permette di massimizzare le occasioni in cui si vuole guidare in modalità elettrica. Questa funzionalità permette al conducente di preservare la carica della batteria per poterla utilizzare in un secondo momento e secondo diversi range di autonomia (10km, 20km o tutta la batteria). Questa funzione è facilmente selezionabile dal menu e-SAVE presente all’interno del touchscreen. Una volta attivata, la funzione viene visualizzata sul quadro strumenti con l’autonomia messa a riserva in termini di chilometri. Basterà selezionare la modalità Zero Emissioni sul selettore delle modalità di guida per attivare la guida al 100% elettrica nel momento desiderato.

La ricarica si effettua al massimo:

in 7 ore collegandosi ad una presa domestica (caricatore 3,3 kW, 8A)

in 4 ore collegandosi a una presa rinforzata di tipo Green’up® (caricatore 3,3 kW, 14A)  e persino 1h45’ in caso di utilizzo di una Wallbox (caricatore da 6,6 kW in opzione, 32A.

Per controllare in modo semplice e veloce lo stato di carica della batteria, alcune guide luminose circondano la presa di ricarica. Una volta collegata la presa, una serie di colori indicherà lo stato di avanzamento della ricarica. Lo sportellino della ricarica elettrica, posizionato in modo discreto, si trova sul parafango sinistro del veicolo, simmetrico allo sportellino del carburante. Il cavo di ricarica si può riporre facilmente in uno spazio specifico ricavato sotto il pavimento del bagagliaio.

Forte della sua lunga tradizione di innovazione tecnologica, PEUGEOT offre ai suoi Clienti la stessa esperienza di guida intensa ed istintiva con qualunque motorizzazione.

Le nuove motorizzazioni PEUGEOT PLUG-IN HYBRID assicurano un’esperienza di guida rinnovata. Un’esperienza che offre una varietà di sensazioni nuove, con un brio senza pari, soprattutto grazie alle nuove modalità di guida.