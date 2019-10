PEUGEOT Traveller, nuovo motore diesel da 120 CV abbinata al cambio EAT 8

TRAVELLER, il veicolo multispazio PEUGEOT, sin dalle sue origini, ha fatto una scelta di campo. Destinato al trasporto combinato, oppure Shuttle per il trasferimento di personalità VIP, questo modello ha portato PEUGEOT in una arena competitiva che lo ha visto subito protagonista e molto apprezzato dal pubblico.

Una storia di successo che ha permesso a PEUGEOT TRAVELLER di esordire puntando sulla leggerezza della piattaforma modulare EMP2, nel contempo rigida e resistente, in grado di esaltare il comfort di bordo.

Il suo design elegante e personale fa il paio con un’agilità ideale sia in mezzo al traffico veloce, sia tra gli stretti vicoli del centro storico, senza però compromettere lo spazio interno che rappresenta uno degli aspetti vincenti del veicolo.

In poco tempo, l'azzeccata offerta giocata su tre differenti lunghezze, Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 m e Long da 5,31 m, ha convinto un vasto pubblico sia per la possibilità di ospitare fino a 9 occupanti, sia per il volume del bagagliaio che può arrivare a ben 4.900 litri complessivi.

La modularità interna, grazie alla facile rimozione dei sedili, è un ulteriore punto di forza su cui si fonda il successo di PEUGEOT TRAVELLER, un veicolo che ha voluto subito distinguersi aggiungendo elementi di pregio in grado di soddisfare anche il Cliente più esigente. Numerosi dettagli, come la possibilità di aprire e chiudere le porte laterali con il semplice gesto di un piede, tenendo semplicemente le chiavi in tasca.

Oggi, la gamma di PEUGEOT TRAVELLER si arricchisce di una nuova versione che abbina il motore Diesel 2.0L BlueHDi 120 S&S al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Con una differenza di prezzo di 2.000 euro (IVA inclusa) rispetto allo stesso motore con cambio manuale, questa novità risponde alla crescente richiesta di cambio automatico, senza per forza ricorrere alla motorizzazione al vertice della gamma e rappresentata dal BlueHDi da 177CV.

In particolare, il cambio EAT8 a 8 rapporti è da tempo apprezzato su diversi altri modelli PEUGEOT e le sue doti sono molto evidenti anche su un veicolo polivalente come Traveller.

Grande fluidità di marcia e comfort di guida elevato sono benefici che si sommano ad altri vantaggi presenti su PEUGEOT TRAVELLER come, ad esempio, l’estrema modularità dei sedili nonché la disponibilità di sistemi di sicurezza e di connettività di grande spessore come, ad esempio, la 3D Connected Navigation.

Due distinti allestimenti (BUSINESS e ACTIVE) disponibili su questa nuova versione permettono di modellare la propria scelta d'acquisto, dopo avere individuato, tra Compact, Standard e Long la lunghezza ideale per le proprie esigenze di trasporto.

Questa nuova combinazione tra motore BlueHDi 120 e cambio automatico EAT8 ha un prezzo che parte dai 33.450 euro della versione Compact in allestimento Business e rappresenta la porta di accesso al grande monovolume PEUGEOT con trasmissione automatica.