Peugeot Traveller, stravolge i codici del segmento

Traveller è il modello di Peugeot destinato al mondo dei veicoli multispazio per trasporto combinato e degli Shuttle per il trasporto dei VIP. Clienti che del trasporto persone ne fanno una professione ma anche privati che vogliono condividere con gli amici o con la famiglia il proprio sport o le proprie passioni, senza rinunciare allo spazio ed al comfort. Grazie al telaio derivato dalla piattaforma modulare EMP2, leggerissima ma anche molto rigida, combina dimensioni esterne compatte con una abitabilità ai vertici permettendo a traveller di trasportare fino a 9 persone, con un volume del bagagliaio di 1500 litri e che può arrivare fino a 4900 litri grazie alla facile rimozione dei sedili.

Peugeot Travveler 180 Cv e cambio automatico

Inoltre, per ampliare la mobilità anche su fondi a scarsa aderenza, Traveller è disponibile con trazione integrale abbinata alla motorizzazione BlueHDi 150 S&S con allestimenti Business, Active e Allure. Disponibile nelle versioni Traction Control e Traction Contro Plus, con bloccaggio del differenziale posteriore. Con un’altezza di soli 1,90 m è disponibile in versione Compact da 4,61 m, Standard da 4,96 m e Long da 5,31 m. Per facilitare l’accesso a bordo dei passeggeri posteriori, alcune versioni dispongono di porte laterali scorrevoli elettricamente e con funziona hands free, permettendo l’apertura e la chiusura con il semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore. In base alle versioni, i passeggeri posteriori delle file 2 e 3 dispongono di poltrone singole scorrevoli in pelle con i braccioli oppure di un divano posteriore scorrevole frazionato 2/3 - 1/3, con gli schienali reclinabili individualmente.

Peugeot Traveller allestimenti al top

I grandi vetri oscurati sui livelli di allestimento superiori garantiscono la privacy dei passeggeri e permettono loro di godersi il paesaggio senza rinunce. I due tetti in cristallo oscurabili separatamente, offrono luminosità e una vista panoramica sul cielo. Il padiglione multifunzione di serie sul livello superiore integra un’illuminazione ambientale a LED, oltre alle luci di lettura singole e la funzione climatizzazione a diffusione dolce che, come in aereo, è indipendente grazie alle bocchette di aerazione individuali. Quattro prese da 12V ripartite nell’abitacolo, una presa da 230 V e una presa USB permettono di ricaricare ogni tipo di dispositivo mobile.

Peugeot Traveller a suo agio su qualsiasi strada

Insomma, le qualità non mancano. Per conoscerlo meglio da vicino, però, lo abbiamo messo alla prova. Il test si è svolto su interessanti strade brianzole, annessa una tappa culinaria al celebre ristorante ‘Pierino Penati’ a Viganò (LC). Il risultato? Nonostante il peso e le dimensioni non piccole, l’unità a gasolio è sempre pronta a svolgere adeguatamente il proprio dovere. Un motore che si contraddistingue, inoltre, per la discrezione e per l’assenza di fastidiose vibrazioni. Il cambio automatico risulta piacevole da utilizzare in ogni situazione. Lo sterzo morbido offre un discreto livello di precisione e manovrabilità mentre l’impianto frenante risulta leggermente “pigro” nei primissimi centimetri di corsa del pedale, soglia dopo la quale il mordente diventa soddisfacente e modulabile. Nel complesso, il comportamento è più che soddisfacente.

Peugeot Traveller i prezzi partono da 30.000 euro

Il listino parte da 30mila euro per la versione Compact in allestimento Business e con motorizzazione BlueHDi da 95 CV ed arriva a 45.300 euro per la versione Long in allestimento Allure con motorizzazione BluHDi 180 abbinato di serie al cambio automatico EAT6. Le versioni 4x4, invece, partono da 39.950 euro della Compact in allestimento Business Traction Control e motore BlueHDi da 150 CV.