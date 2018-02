Piaggio wi-bike protagonista al Bike Spring Festival

Piaggio Wi-Bike, il veicolo che ha sorpassato il concetto di bicicletta a pedalata assistita interpretando le esigenze più progredite di mobilità, è protagonista al Bike Spring Festival nella cornice della Fiera Turismo e Outdoor, il grande evento dedicato al turismo attivo, allo sport e alle nuove destinazioni che si svolge a Parma dal 15 al 18 febbraio 2018.

T&O – Turismo e Outdoor e il suo spazio dedicato al Bike Spring Festival, sono il primo salone dedicato alle mete e ai mezzi del turismo attivo e allo sport. Trekking, camminata, cicloturismo si vanno affermando come veri stili di vita mentre cresce la popolarità della e-bike sia come mezzo di vacanza che di mobilità quotidiana.

I nuovi trend della mobilità, del wellness e del turismo si fondono dando vita ad una manifestazione en plein air che crea per i visitatori una vera e propria “full immersion” nelle nuove esperienze di viaggio e in ogni forma di mobilità a esse associate.

Sposando in pieno questa filosofia, Piaggio Wi-Bike sarà disponibile per un test ride aperto a tutti nei giorni del Bike Spring Festival, all’interno del Bike Park Indoor dove è allestita una spettacolare pista dedicata di ben 700 metri, la più grande mai realizzata in Italia.

Veicolo per la mobilità più contemporanea e, al tempo stesso, straordinario strumento per il fitness, Piaggio Wi-Bike integra trasporto quotidiano, attività fisica e divertimento in un mezzo avanzato che fa della connessione alla rete e nella interazione tra utente e bicicletta alcuni dei suoi tratti distintivi.

E’ disponibile in quattro allestimenti (Comfort, Comfort Plus, Active, Active Plus) e può contare su una propulsione elettrica che assiste la pedalata in modo variabile su tre modalità di guida (Standard, City, Hill) grazie all’esclusiva tecnologia DEA (Dynamic Engine Assistance).

Grazie alla tecnologia PMP (Piaggio Multimedia Platform), lo smartphone si collega via bluetooth a Wi-Bike per monitorare, tramite App, i dati dell’allenamento e fissare obiettivi in termini di ritmo cardiaco o consumo di calorie. Ma Wi-Bike significa anche community: al termine di ogni itinerario, è possibile condividere con i propri amici i dati relativi all’esperienza appena vissuta, sui social network più diffusi.