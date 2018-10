Pierre Budar Direttore di Citroen Racing,: "è una vittoria storica"

Cosa ci può dire di questa vittoria?

Innanzitutto, vorrei complimentarmi con tutta la squadra! È una vittoria meritata che ci fa un gran bene! Non ci siamo mai scoraggiati, nonostante tutti i momenti difficili. Anzi, tutti hanno lavorato il doppio per arrivare a questo risultato. È una soddisfazione enorme essere tornati a vincere restando imbattuti in Catalogna per il secondo anno consecutivo. Con il suo mix di fondi stradali, questo rally è una delle sfide più importanti della stagione, e quest’anno è stato reso ancora più difficile dalle condizioni meteo infernali del sabato mattina. Nonostante tutto, abbiamo dimostrato di essere competitivi sia su terra sia su asfalto, in particolare con tre migliori tempi su asfalto. Abbiamo fatto scelte decisamente audaci, senza il minimo problema meccanico. E questo weekend aveva in programma le assistenze più difficili della stagione, con il passaggio di venerdì sera dalla configurazione terra a quella asfalto in appena un’ora e quindici minuti. Ma ci eravamo preparati molto bene prima, in officina, e tutto è andato perfettamente.

Pensava che Sébastien e Daniel fossero in grado di fare una gara così incredibile?

Sapevamo che con Seb e Danos c’era da aspettarsi di tutto! Lo hanno dimostrato ancora una volta questo fine settimana, riuscendo ad orientarsi molto velocemente su qualunque superficie, e facendo una performance di altissimo livello, il tutto senza commettere errori significativi. In questo rally, Sébastien e Daniel hanno scritto una nuova pagina della loro leggenda. Ancora una volta noi c’eravamo, ed è stato fantastico condividere con loro un'esperienza così emozionante!