Pirelli è partner tecnico dell'accademia di guida di Alfa Romeo

passa attraverso circa 180 prototipi e 4.000 pneumatici di sviluppo. Un’attività compiuta per ogni pneumatico marcato con il simbolo riferito al costruttore automobilistico.

Ogni modello della gamma attuale di Alfa Romeo – come anche le auto più iconiche del recente passato, per esempio la 8C Competizione – trova nei cataloghi Pirelli dei pneumatici sviluppati dagli ingegneri della Bicocca assieme a quelli di Arese. In particolare, la gamma Quadrifoglio – Giulia e Stelvio – che utilizza in primo equipaggiamento esclusivamente pneumatici Pirelli P Zero.

PERFECT FIT: PIRELLI E ALFA ROMEO

Oltre ai proving ground Pirelli, il Centro Sperimentale di Balocco – costruito da Alfa nei primi anni Sessanta e diventato poi il campo prova dell’intero gruppo FCA – è stato uno dei luoghi principali in cui il percorso di co-sviluppo fra auto e pneumatici ha avuto luogo. Per Pirelli, dunque, si tratta di un ritorno su quest’asfalto, come partner tecnico in occasione del lancio dell’Accademia di Guida Alfa Romeo. Ed è l’occasione per evidenziare le differenze tecniche fra pneumatici marcati e non marcati, differenze tanto evidenti da apparire anche a occhio nudo: struttura, mescola, materiali di rinforzo vengono ogni volta riprogettati per esaltare le caratteristiche dell’auto su cui devono essere montati. Come il Cinturato P7 marcato AR che utilizza una struttura specifica in Nylon e Kevlar zero gradi per offrire un comportamento stabile alle alte velocità mentre in altre varianti utilizza uno schema monotela per dare più comfort o bi-tela con rinforzo in acciaio per migliorare il comportamento nelle manovre di soft handling. I pneumatici Pirelli omologati per Alfa Romeo vanno dagli estivi come il Cinturato P7 e gli sportivi P Zero e P Zero Corsa ma c’è anche la gamma di invernali e anche all season. Inoltre, di recente è stato introdotta la tecnologia Run Flat su alcune versioni di Giulia.

Un lavoro di sviluppo quasi sartoriale garantito dagli oltre 1.800 tecnici del reparto R&D, dalle 31 collaborazioni con università e dal 6,5% dei ricavi derivanti da prodotti high-value che viene ogni anno reinvestito in ricerca e sviluppo. È la strategia Perfect Fit di Pirelli, nata per dare a ogni auto il miglior pneumatico.