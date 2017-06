Pirelli e il team Audi WRT conquistano la pole a Zolder

La Audi R8 LMS del Team WRT, con i piloti Stuart Leonard e Robin Frijns vincono la competitiva qualifying race svoltasi oggi a Zolder, in Belgio, per meno di un secondo: tempo che vale loro la pole per la main race di domani alle 15.30. L’intera griglia ha utilizzato i pneumatici Pirelli P Zero DHD nelle condizioni particolarmente calde di oggi. Dichiarazioni: Matteo Braga (Pirelli circuit activity manager): “È stata una qualifying race emozionante e Audi ha dimostrato buon passo e buone prestazioni in tutti gli stint e ha anche effettuato un grande cambio gomme durante la gara. L’incidente all’inizio è stata una vera sfortuna per la McLaren, dato che avevano dimostrato buone performance nelle sessioni di qualifica a inizio giornata”. Il fatto del giorno: Presente a Zolder Stoffel Vandoorne, pilota McLaren Formula 1, sua gara di casa, per sventolare la bandiera dando il via alla qualifying race. Il belga di Kortrijk in passato ha corso nel campionato FIA GT, predecessore della Blancpain Series, nel 2013, con una Boutsen McLaren. Il numero del gorno: 1300. Il numero complessivo di pneumatici che Pirelli ha portato a Zolder per la griglia della Blancpain GT.