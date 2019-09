In occasione della Milano Bike City, Pirelli inaugura un nuovo tour della città con le e-bike CYCL-e around: un itinerario attraverso stili ed epoche diverse che hanno plasmato la Milano che conosciamo oggi, accompagnati da una guida esperta e con la comodità della pedalata assistita per spostarsi da un punto di interesse a quello successivo. I tour, che avranno inizio il 20 settembre, sono ideati e realizzati con Bike & the City, che da diversi anni organizza tour guidati nel capoluogo lombardo.

IL TOUR ARCHITETTONICO CON PIRELLI

Il tour, nato dalla collaborazione tra il servizio CYCL-e around di Pirelli e l’operatore turistico italiano Bike & the City, offre l’opportunità di scoprire la moltitudine di concept e stili architettonici che costituiscono l’identità milanese: il focus del tour è l’età contemporanea, dal XX secolo a oggi, ma non possono certo mancare le architetture simbolo della città come il Duomo o il Castello Sforzesco. Si monta in sella in zona Ticinese, da dove partirà il tour guidato con diverse tappe nei luoghi più significativi della città: dai più conosciuti come la Galleria, la Stazione Centrale o il Pirellone, per poi passare nel fermento dei quartieri più innovativi che rendono Milano il più importante laboratorio di architettura contemporanea in Italia.

MILANO BIKE CITY

L’evoluzione di Milano in città sempre più smart, con un crescente numero di spazi verdi, piste ciclabili e servizi di bike sharing, ma anche un’importante tradizione industriale nella produzione di biciclette nella zona del milanese sono i propulsori che hanno dato vita a un evento che ha le due ruote come protagonista: Milano Bike City, dal 14 al 22 settembre, prende forma attraverso numerose iniziative sparse in tutta la città per celebrare la bicicletta e sollecitare uno sviluppo sostenibile in direzione bike-friendly. Pirelli partecipa all’evento introducendo quest’anno un tour che vuole far conoscere tanto gli edifici storici quanto i simboli dell’innovazione della città.

CYCL-E AROUND, NON SOLO MILANO

Il nuovo tour disponibile a partire dal 20 settembre nel contesto di Milano Bike City si aggiunge alle diverse attività di turismo sostenibile proposte da Pirelli attraverso il servizio di premium e- bike rental CYCL-e around: Rental in Hotel è un servizio di noleggio e-bike presso alberghi di fascia alta e altre location selezionate; One-Day Tour prevede altri percorsi guidati alla scoperta dei luoghi più interessanti ed esclusivi di Milano; Multi-Day Tour è una vacanza itinerante di 7 o 8 giorni in due varianti, St.Moritz-Milano o Cortina-Venezia. La costante è una bicicletta elettrica dal design moderno, dotata delle tecnologie più avanzate e gommata con Pirelli CYCL-e GT, gomme sviluppate appositamente per e-bike e urban bike.