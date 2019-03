Pirelli partner di AMG Driving Academy Italia

l calendario dei corsi proposti dalla AMG Driving Academy si snoda su 8 tappe, organizzate in modo da offrire agli appassionati delle sportive di Affalterbach l’occasione di provare in prima persona il brivido della guida sportiva per impararne i segreti e acquisire una maggiore consapevolezza di guida, soprattutto in termini di sicurezza. Ad eccezione delle tappe su neve, i protagonisti sulle diverse piste saranno i pneumatici della famiglia P Zero, scelti per gli alti livelli di prestazione e sicurezza su tutti gli asfalti e su ogni tracciato.

La gamma P Zero è la più rappresentativa della famiglia di prodotti Pirelli ed è la preferita dalle case auto prestige e premium per equipaggiare i loro modelli. I P Zero, che vantano oltre 1000 omologazioni, sono progettati su misura di ciascuna vettura e sono contrassegnati da una speciale marcatura (MO1, nel caso di AMG), diversa per ciascun marchio automobilistico, che ne certifica lo sviluppo dedicato.