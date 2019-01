PIRELLI PNCS, la tecnologia che riduce il rumore dei pneumatici

“Parallelamente allo sviluppo dei pneumatici, Pirelli – aggiunge Maurizio Boiocchi, Executive Vice President Technology and Innovation – lavora quotidianamente, per specializzarsi sulle tecnologie complementari volte a migliorare la vita dell’automobilista: Run Flat e Seal Inside, per minimizzare i rischi connessi alle forature, PNCS, per migliorare il comfort durante i viaggi. Queste specializzazioni sono richieste dagli stessi costruttori automobilistici premium e prestige per portare ai massimi livelli la qualità delle auto. Il contributo di Pirelli viene gratificato dalle quasi 3.100 omologazioni ricevute di cui più di 770 legate a specialties e oltre 720 marcate con il simbolo che identifica il costruttore: la presenza nei pneumatici di tecnologie come PNCS spiega agli automobilisti l’importanza di scegliere sul mercato del ricambio pneumatici sviluppati appositamente per l’auto che si guida. Solo così si riesce ad avere il massimo dalla propria vettura che può continuare a offrire le caratteristiche pensate dagli ingegneri che l’hanno progettata”.