Pirelli presenta la mobilità sostenibile anche in vacanza

Pirelli promuove le vacanze a basso impatto ambientale, sette giorni in sella a una e-bike gommata Pirelli, immersi nella natura svizzera, lombarda o veneta, alloggiando in strutture selezionate: si chiama Multi-Day Tour il nuovo capitolo di Cycl-e around, l’iniziativa con cui Pirelli continua sulla sua strategia di mobilità sostenibile, attraverso un pacchetto turistico che pensa a tutto, dalla e-bike al road book, fino alla scelta degli hotel in cui soggiornare nelle varie tappe.

I Multi-Day Tour sono una delle tre proposte di CYCL-e around Pirelli, il servizio di premium e-bike rental lanciato nel 2019. Le altre due proposte di CYCL-e around sono Rental in Hotel e One-Day Tour: il primo è un servizio di noleggio e-bike presso alberghi di fascia alta e altre location selezionate, il secondo prevede giri turistici guidati alla scoperta dei luoghi più interessanti ed esclusivi di Milano (vedi allegato).

VACANZE GREEN TARGATE PIRELLI

Ultima in ordine di tempo fra le proposte CYCL-e around, Multi-Day Tour è un pacchetto che unisce turismo, relax e attività all’aria aperta. St.Moritz – Milano (8 giorni) o Cortina – Venezia (7 giorni): sono questi i due itinerari attualmente proposti, creati in collaborazione con il partner FUNActive Tours, tour operator attivo da quasi vent’anni nel cicloturismo. Ad accomunare le due vacanze green, la comodità della pedalata assistita e delle indicazioni dettagliate nel road book in dotazione; per ogni tappa dei due tour è proposto un soggiorno in strutture ricettive dove i cicloturisti troveranno i propri bagagli. Entrambi gli itinerari fondono in un’unica esperienza componenti diverse: mappe e fascicoli indicano i luoghi più suggestivi da visitare, i punti più interessanti dove sostare per una visita e i prodotti locali da degustare.

Una delle due proposte parte da St. Moritz, in Svizzera, in direzione Milano, lungo un percorso di circa 200 km. Oltre ai chilometri in sella alla bici, questo itinerario prevede anche modalità alternative di spostamento, come a bordo di un treno che attraversa il paesaggio alpino attorno al