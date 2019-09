Pirelli Supplier Award 2019, premiati i migliori fornitori

Nuova Ciba S.p.A. (Italia), fornitore di impianti di dosatura, premiato per i criteri “Quality” e “Service Level”,

Cassioli (Italia), fornitore di impianti di Handling, presente in molti impianti Pirelli con sistemi standard e custom, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”,

Accenture, partner strategico nella Roadmap della trasformazione digitale di Pirelli, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”,

Artic Falls AB (Svezia), fornitore di campo prove per test di sviluppo prodotto invernale, premiato per “Innovation” e “Service Level”,

Arval Service Lease (Francia), partner internazionale per il noleggio di auto a lungo termine, premiato per i criteri di “Service Level” e “Global Presence”.

Pierluigi de Cancellis, Chief Procurement Officer, ha commentato: “Pirelli persegue un modello di business focalizzato sul Global High Value. Per raggiungere gli obiettivi è necessario, dunque, intraprendere il cammino con partner in grado di garantire non solo un servizio eccellente e sempre innovativo, ma anche condividere i valori quali attenzione alle persone, all’ambiente, al cliente e al brand value. Per questo abbiamo voluto premiare le aziende che condividono con Pirelli questi aspetti e che sono diventati veri e propri partner di Pirelli e non solo semplici fornitori di beni o servizi.”