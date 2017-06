Porsche 911 Turbo S Exclusive Series: 267.868 Euro per essere esclusivi

Porsche presenta la nuova 911 Turbo S Exclusive Series, la super sportiva eroga 446 kW (607 CV) ed è prodotta in edizione limitata a 500 esemplari in tutto il mondo. Oltre che per i 27 CV in più di potenza, la 911 Turbo S Exclusive Series si distingue dalla 911 Turbo S di serie per il design originale, materiali ancora più pregiati e soluzioni studiate nel dettaglio. La vettura sportiva viene impreziosita da un accurato lavoro artigianale nella nuova “Porsche Exclusive Manufaktur” nella sede storica di Zuffenhausen. Il reparto manifattura dell'azienda, finora conosciuto col nome «Porsche Exclusive», è specializzato nella realizzazione dei desideri particolari dei clienti e nella produzione di piccole serie limitate. Per la prima volta, oltre alla loro vettura sportiva, i clienti Porsche possono configurare anche un cronografo Porsche Design in linea con le caratteristiche della vettura.

Sotto il cofano il motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,8 litri con l’esclusivo kit di potenziamento raggiunge una coppia massima di 750 Nm, disponibili fra 2.250 e 4.000 giri/min. La 911 Turbo S Exclusive Series può così effettuare lo sprint da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e toccare il limite dei 200 km/h in 9,6 secondi. La velocità massima è di 330 km/h. I consumi di 9,1 l/100 km nel ciclo combinato non si discostano da quelli del modello di serie e le emissioni di CO2 sono pari a 212 g/km. La 911 Turbo S Exclusive Series monta, di serie, cerchi da 20 pollici verniciati in colore nero con serraggio centrale le cui linee di design in colore giallo oro metallizzato sono state accuratamente realizzata grazie ad una nuova tecnologia laser. Le pinze dei freni dell’impianto frenante in ceramica PCCB sono offerte dalla fabbrica per la prima volta verniciate in colore nero con scritta Porsche in colore giallo oro metallizzato. Il telaio sportivo attivo con Porsche Active Suspension Management (PASM) e il pacchetto Sport Chrono sono compresi nell’equipaggiamento di serie. L’asse posteriore sterzante e il sistema di compensazione attiva del rollio Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) migliorano la maneggevolezza ed assicurano la massima stabilità.

La nuova 911 Turbo S Exclusive Series si caratterizza per molti componenti in carbonio e l'esclusiva vernice in colore giallo oro metallizzato rendono inconfondibile la 911 Turbo S Exclusive Series. Cofano anteriore, tetto e minigonne laterali sono realizzati in carbonio. Le due strisce in carbonio a vista lungo il profilo del tetto e del cofano anteriore accentuano ulteriormente il look sportivo. La vista posteriore è caratterizzata dall'alettone posteriore dell’Aerokit Turbo, dalla nuova parte inferiore del paraurti posteriore, da prese d'aria posteriori in carbonio e dall’impianto di scarico a quattro uscite con due doppi terminali in acciaio legato in colore nero. Targhette della Porsche Exclusive Manufaktur decorano i passaruota. Oltre al colore giallo oro metallizzato per la vettura sono disponibili altri colori dell’esterno selezionati.

Quando si sale a bordo della 911 Turbo S Exclusive Seriessi si viene immersi in un abitacolo raffinato e originale. I sedili sportivi con regolazione a 18 vie sono rivestiti in pelle forata, il cui strato di fondo è realizzato con due strisce in colore giallo oro che creano un effetto originale. Le cuciture e la scritta Turbo S in colore giallo oro ricamata sui poggiatesta generano un perfetto abbinamento cromatico. Anche il cielo in Alcantara è proposto in look a doppia striscia in colore giallo oro. Nei listelli decorativi del pacchetto in carbonio sono inseriti sottili fili metallici in colore oro. La targhetta commemorativa col numero di serie dell'edizione, integrata sul lato del passeggero, è un segno di esclusività. Sui listelli sottoporta, realizzati in carbonio, risplende la scritta della Exclusive Series.

Per i fortunati clienti della 911 Turbo S Exclusive Series, Porsche un nuovo capitolo della sua storia: d'ora in poi, Porsche Exclusive si presenta al mondo con il nuovo nome Porsche Exclusive Manufaktur. Il reparto manifattura dell’azienda è specializzato nel perfezionamento di vetture Porsche. L’offerta spazia anche dal servizio di consulenza ai clienti, all’offerta di opzioni di equipaggiamento sviluppate specificamente per ogni modello, fino alla realizzazione di piccole serie limitate.

La personalizzazione non si ferma solo all’auto i clienti possono anche comprarsi l’esclusivo cronografo Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series è il cronografo realizzato per la prima volta da Porsche Design in diverse versioni per i clienti della piccola serie limitata con le stesse caratteristiche di design della vettura. Lo speciale cronografo combina le caratteristiche distintive degli orologi di Porsche Design con il carattere della 911 Turbo S Exclusive Series e, come la vettura, è prodotto in edizione limitata a 500 esemplari. La cassa è realizzata in titanio leggero e il rivestimento in carburo di titanio nero sottolinea il design sportivo. Il quadrante in carbonio richiama le vistose strisce in carbonio a vista della 911 Turbo S Exclusive Series ed è impreziosito con la vernice originale della vettura. Il design del rotore, ispirato a quello dei cerchi della 911 Turbo S Exclusive Series, è verniciato in colore originale. Il rotore di carica è fissato al movimento tramite il tipico serraggio centrale Porsche con stemma Porsche. Non poteva non mancare il set di valigie in pelle della Exclusive Series, sviluppato appositamente per la serie limitata, i clienti possono apprezzare lo speciale design anche quando non sono a bordo della vettura. Non solo i dettagli estetici, ma anche le dimensioni dei due borsoni da weekend, della borsa da viaggio e della sacca porta abiti si adattano perfettamente alle dimensioni del vano bagagli della 911 Turbo S Exclusive Series.

I prezzi della 911 Turbo S Exclusive Series sono in linea con quello che offre in Italia viene venduta a partire da 267.868 Euro (inclusa IVA e specifica dotazione nazionale). La vettura sarà in vendita a partire dall'8 Giugno 2017. Il cronografo Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series può essere configurato individualmente all’acquisto della vettura e ordinato presso il Centro Porsche. Il set di valigie composto da cinque pezzi è offerto in Italia a 5.612 Euro ed è disponibile in combinazione con il ritiro in fabbrica o tramite Porsche Tequipment in qualsiasi Centro Porsche.