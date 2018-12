Porsche eSport Carrera Cup Italia la prima competizione di sim-racing

Si chiama Ak Invitational – Porsche eSport Carrera Cup Italia, parliamo della prima competizione a premi in denaro in Italia interamente dedicata ai simulatori di guida, organizzata da The Gaming Boss ADS tramite GEC (Giochi Elettronici Competitivi) e supportata da AK Informatica, Intel, Kunos Simulazioni, Logitech G, Porsche Italia, Sparco Gaming e Samsung Electronics Italia. Un’iniziativa unica e innovativa che si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza del sim-racing nell’arena degli eSport.

Il campionato si compone di due fasi: la prima online, per selezionare i piloti, e la seconda onsite, dove i cinque finalisti sfideranno cinque piloti selezionati dalla Direzione Gara, tra cui Enzo Bonito vincitore della recente Porsche eSport Carrera Cup Italia, Giovanni De Salvo della Jean Alesi eSport Academy e un pilota dei Samsung Morning Stars.

L’iniziativa è partita ufficialmente il 3 di dicembre con la fase online, a cui possono iscriversi tutti i tesserati GE dell’Unione Europea di età maggiore di 16 anni. Questo primo step online prevede una sessione Hot Lap sulla pista virtuale del Mugello della durata di 7 giorni, dal 3 dicembre al 9 alle ore 21:00, al termine della quale i cinque partecipanti con il miglior tempo accederanno alle gare onsite.

Il semaforo verde della gara finale onsite scatterà il 22 dicembre al Samsung District a Milano, in Via Mike Bongiorno, 9. I piloti correranno su Assetto Corsa con le Porsche 911 GT3 Cup per le prove libere, le qualificazione e le tre gare sulle dieci postazioni allestite nella Samsung Arena. Allo sventolare della bandiera a scacchi sulle tre piste virtuali di Imola, Vallelunga e Mugello verranno decretati i racer che saliranno sul podio per essere premiati.

Valentina Albanese, Responsabile Motorsport di Porsche Italia, affiancherà la Direzione Gara affinchè il comportamento dei piloti virtuali possa essere il più simile possibile a quello dei piloti impegnati nella gestione di gare reali, sfruttando anche l’esperienza acquisita nel corso della stagione 2018 nella gestione del primo campionato monomarca virtuale al mondo, la Porsche eSport Carrera Cup Italia.

Per trasformare questa competizione in un’esperienza davvero memorabile AK Informatica, Intel, Logitech, Sparco Gaming e Samsung hanno realizzato dieci postazioni di gioco d’eccezione con hardware di ultima generazione dove i piloti domistreranno le loro abilità con le Porsche 911 GT3 Cup di Assetto Corsa.

AK Informatica continua l’impegno nell’unire il mondo dell’eSport con quello dello Sport reale con questo evento che segna la chiusura di una stagione della Porsche Carrera Cup Italia record sia in termine di partecipazione che seguito mediatico.

Kunos Simulazioni con Assetto Corsa e Sparco Gaming con i cockpit da Sim Racing Sparco Evolve sono dal primo giorno partner di Ak in questo progetto ambizioso di creare un collegamento stabile tra le piste reali e quello virtuale.

Tutte le postazioni sono dotate di processore Intel Core i9-9900K, il miglior processore Intel per giocare, che rende possibile un’esperienza di gioco potente e fluida, immagini simili alla realtà e un elevato numero di fotogrammi al secondo.

Logitech ha contribuito all’allestimento delle postazioni fornendo i prodotti principali dei suoi brand: Logitech, Logitech G e Astro, l’ azienda leader nel comparto delle cuffie premium per il mondo console di recente acquisita dal gruppo.

Nello specifico, Logitech ha dotato i simulatori con il suo iconico volante G29, progettato per assicurare una simulazione di guida davvero coinvolgente e perfetta.

Per garantire un’esperienza di gioco ancora più completa e performante, Logitech ha fornito inoltre la tastiera wireless Logitech K400, con touchpad integrato e caratterizzata da un design leggero e compatto, la webcam Logitech C922, in grado di produrre immagini ad alta definizione anche in ambienti scarsamente illuminati, e le cuffie Astro A40 con MixAmp Pro TR, progettate con materiali flessibili e leggeri, che garantiscono oltre 15 ore di autonomia non-stop.

Samsung Electronics Italia ha equipaggiato i simulatori di guida di AK Informatica con gli straordinari monitor CHG90, unici nell’eccezionale formato 32:9 sul display 49” Ultrawide che regala la sensazione di correre sulle più famose piste italiane.

I monitor CHG90, ormai diventati uno standard nel mondo del sim-racing, sono dotati della potente tecnologia HDR (High Dynamic Range) per un’immagine realistica e dettagliata, con colori vividi e un contrasto più netto. Il modello CHG90 di Samsung definisce inoltre un nuovo standard grafico con un formato da 32:9 e una risoluzione DFHD (Double Full HD) di 3.840×1.080 su uno schermo da 49 pollici. Il monitor offre un’eccezionale curvatura 1800R e un angolo di visione ultra-wide di 178 gradi garantendo le migliori condizioni visive per una gara di sim-racing. Ideale per giochi di racing, il CHG90 unisce una frequenza di aggiornamento accelerata (144 Hz) e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) per una velocità di elaborazione degna delle migliori auto da corsa. Inoltre, grazie a un’avanzata tecnologia di scansione a quattro canali viene eliminata la sfocatura degli elementi in movimento producendo un’immagine più uniforme su tutto lo schermo.

Inoltre, l’intero evento Ak Invitational 2018 – Porsche eSport Carrera Cup Italia del 22 dicembre sarà accompagnato dal commento di Matteo Bobbi, cronista d’eccezione di Sky Italia, oltre che da Renato Vigliotti e Ivan Nesta noti cronisti delle piste virtuali e verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e canale youtube di AK Informatica

Al seguente link esport.akinformatica.it/ è possibile iscriversi al qualifier online, vedere la classifica in realtime e leggere il regolamento.