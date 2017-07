Porsche Panamera Sport Turismo: la wagon supersportiva

Porsche con la nuova Panamera Sport Turismo riesce ad essere rivoluzionaria nel suo segmento, coniugando grande comfort con la sportività tipica di Porsche e un design all'avanguardia dalla grande versatilità.Dopo la Panamera in versione berlina sportiva, presentata nel 2016 nella sua seconda generazione con passo corto e lungo, la Sport Turismo è la terza versione della carrozzeria della serie. La Panamera Sport Turismo si contraddistingue per l'esclusività della zona posteriore, con un grande portellone posteriore, soglia di carico bassa, maggiore volume del vano bagagli e sedili 4+1. Al contempo, la nuova Porsche tuttofare offre quella combinazione di comfort e sportività che ha reso la Panamera un successo mondiale fin dal debutto della prima generazione, nel 2009.

La Panamera Sport Turismo sfrutta tutta la tecnologi Porsce

La Sport Turismo sfrutta tutte le innovazioni tecniche della serie Panamera. Tra queste il Porsche Advanced Cockpit digitalizzato, sistemi di assistenza all'avanguardia come il Porsche InnoDrive con sistema adattivo di regolazione della velocità, sistemi di assistenza del telaio come l'asse posteriore sterzante e la stabilizzazione elettronica antirollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport). Quattro dei cinque modelli sono inoltre dotati di sospensioni pneumatiche adattive di serie. Per la Panamera 4 Sport Turismo sono disponibili come optional.

Panamera Sport Turismo una sportiva tuttofare dal design avanguardistico

Proprio come la berlina sportiva in stile coupé, anche la Panamera Sport Turismo è caratterizzata da proporzioni molto dinamiche. È lunga 5.049 millimetri e offre un passo di 2.950 millimetri, associato a sbalzi della carrozzeria che di conseguenza risultano corti. La larghezza della Sport Turismo è di 1.937 millimetri, l'altezza di 1.428 millimetri (1.432 millimetri per la versione Turbo). Essendo, in confronto alle berline di lusso della concorrenza, più larga e più bassa, nonostante l'importante altezza interna, questa grande Porsche risulta estremamente sportiva già grazie alle sue dimensioni. Sotto la direzione di Michael Mauer, il team responsabile del design ha realizzato per la Panamera Sport Turismo una configurazione assolutamente esclusiva, a partire dal montante centrale. Partendo dal DNA del design Porsche è nata così un'auto concepita con un carattere carismatico e coerente quanto quello della berlina sportiva. L'omogenea esclusività dei due modelli è riconducibile al fatto che il loro design è stato sviluppato in parallelo. La Panamera Sport Turismo è caratterizzata da una zona delle spalle spiccatamente forte, soprattutto per un modello con portellone posteriore grande come questa Porsche. Altre caratteristiche sono la linea del tetto allungata e la linea dei finestrini accentuata. Il tetto scende verso la parte posteriore meno bruscamente della linea dei finestrini. Ne risulta un look dei montanti supplementari tanto sportivo quanto inconfondibile.

Primo spoiler sul tetto adattivo ed estraibile del segmento

Nella zona del portellone posteriore, la linea del tetto prosegue in uno spoiler adattivo, un componente fondamentale del sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA). L’angolo di inclinazione dello spoiler sul tetto viene posizionato automaticamente su tre livelli diversi in funzione della situazione di guida e delle modalità di marcia selezionate, e crea una deportanza aggiuntiva fino a 50 chilogrammi sull'asse posteriore. Fino a una velocità di 170 km/h, questo elemento in grado di direzionare l'aria rimane ritratto con un angolo di incidenza di meno sette gradi, e riduce così la resistenza aerodinamica contribuendo a ottimizzare i consumi. Al contrario, oltre i 170 km/h lo spoiler sul tetto passa automaticamente alla cosiddetta "posizione performance" e, con un angolo di incidenza di più un grado, aumenta la stabilità di marcia e la dinamica trasversale. L'angolo di incidenza dello spoiler cambia anche se si apre il tetto panoramico disponibile come optional, per compensare sull’asse posteriore il minore attrito dovuto al tetto aperto.

La Panamera Sport Turismo è la prima Porsche con tre comodi posti posteriori

La nuova Sport Turismo è il primo modello Panamera in assoluto dotato di sedile posteriore a tre posti. Poiché i due posti esterni sono realizzati come sedili singoli (come richiede il carattere della serie, che bada tanto alla sportività quanto al comfort), nella parte posteriore si crea una configurazione 2+1. Come la berlina sportiva, anche la Panamera Sport Turismo può essere ordinata come optional in versione quattro posti, con due sedili singoli a regolazione elettrica nella zona posteriore.

Panamera Sport Turismo un comodo bagagliaio (massimo 1.390 litri di spazio)

La linea del tetto della Sport Turismo, più lunga e quindi più alta dietro, rende più semplice salire e scendere dalla zona posteriore, dove è garantita ancora più libertà di movimento per la testa. Anche la sfruttabilità del vano bagagli trae vantaggio dal tetto più lungo; hanno poi un effetto positivo il portellone posteriore elettrico di serie, dall'apertura larga, e la soglia di carico alta nemmeno 63 centimetri. Se caricata fino al bordo superiore del sedile posteriore, la Sport Turismo, con i suoi 520 litri, offre circa 20 litri di spazio in più rispetto alla berlina sportiva; per la Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo il volume complessivo è di 425 litri. Gli schienali dei sedili posteriori si possono ribaltare separatamente, in rapporto 40:20:40, oppure completamente; lo sblocco dal vano bagagli è elettrico. Quando tutti gli schienali sono ribaltati, si ha una superficie di carico quasi piana. Il volume del vano bagagli, se caricato fino al tetto, aumenta in questo caso fino a 1.390 litri (1.295 litri nella Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo): 1.295 litri). L'espansione è di 50 litri.Disponibile come optional, per la Panamera Sport Turismo Porsche propone un sistema di gestione del vano di carico. Questo sistema variabile per il trasporto sicuro degli oggetti più svariati comprende, tra l'altro, due guide di fissaggio integrate sul fondo, quattro occhielli di ancoraggio e una rete divisoria per il bagagliaio. A scelta è possibile avere a bordo, senza sovrapprezzo, un pacchetto vani portaoggetti con una rete per bagagli nello spazio per i piedi lato passeggero e due nel vano bagagli. Il vano di carico è protetto dagli sguardi esterni da un apposito avvolgibile flessibile di serie. Durante la marcia, inoltre, nel vano bagagli si possono alimentare apparecchi elettrici tramite una presa da 230 volt disponibile come optional. Due prese USB di serie permettono di utilizzare senza problemi smartphone e tablet nella zona posteriore.

Panamera Sport Turismo disponibili cinque motorizzazioni per il lancio sul mercato

La Panamera Sport Turismo è già ordinabile in numerosi Paesi. L'introduzione ufficiale sul mercato in Europa avverrà ad autunno 2017, negli altri mercati a fine novembre. La Panamera Sport Turismo, impiega efficienti motori turbo a sei e otto cilindri dalla coppia elevata. Disponibili in versione benzina, diesel e con trazione ibrida plug-in, nelle loro cinque varianti coprono uno spettro di prestazioni che va da 243 kW (330 CV) a 404 kW (550 CV). Di serie, tutte le Panamera Sport Turismo sono dotate della trazione integrale Porsche Traction Management (PTM) e del cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a otto rapporti.