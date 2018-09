Porsche: stop ai motori diesel

Sarà una conseguenza del diesel-gate (Porsche fa parte del Gruppo Volkswagen) o è il primo passo verso l’elettrificazione? La Casa sportiva tedesca ha deciso di non vendere mai più vetture con motori diesel…

Lo ha dichiarato il numero uno di Porsche Oliver Blume al magazine Bild Sunday. Si tratta di una scelta coraggiosa soprattutto se si considera che nel 2017 Porsche ha venduto circa il 17% delle sue vetture con motori diesel. Già a febbraio 2018, era praticamente quasi impossibile trovare nelle concessionarie di tutta Europa una Porsche nuova da acquistare con motore diesel. Il costruttore tedesco, quindi, anche per rispettare i vincoli ambientali imposti da Bruxelles, punta sui motori benzina, sull’ibrido, sull’ibrido plug-in e, soprattutto, sull’elettrico. E lo fa investendo la bellezza di 6 miliardi di euro sull’elettro-mobilità entro il 2022. Sia chiaro, Porsche non è il primo costruttore a decidere di abbandonare definitivamente il diesel: l’hanno già dichiarato Toyota e Nissan, per esempio, mentre Volvo, addirittura, ha deciso di abbandonare tutti i motori endotermici.

“Per un produttore di auto sportive come Porsche – conclude Oliver Blume - i motori diesel non hanno mai avuto un ruolo centrale". E, a quanto pare, mai l’avranno…