Promobil elegge Fiat Professional Ducato "Miglior base per i camper 2019"

Per Ducato, l'eroe di casa Fiat Professional, continua ininterrotta la lunga serie di premi internazionali: per la dodicesima volta consecutiva ha conquistato, superando concorrenti blasonati, il titolo di "Miglior base per i camper 2019". Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dai lettori di "Promobil", la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei camper.

L'importante riconoscimento, quindi, conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il tempo libero, affermandosi ovunque come uno straordinario successo italiano. Del resto, è l'unica base nata espressamente per diventare camper, in un settore in continua crescita: infatti anche nel 2018 le immatricolazioni hanno fatto registrare un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 10%, a dimostrazione del fatto che il camper è sempre più un "lifestyle enabler", non un semplice veicolo da vacanza, ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.

Ducato na­­­­sce nello Stabilimento Sevel in Val di Sangro, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa. Lo stabilimento Sevel è silver level nel World Class Manufacturing, metodologia che persegue l'eccellenza e copre un'area di oltre 1.200.000 metri quadri. Nel 2018 Sevel ha prodotto oltre 297.000 veicoli, stabilendo - per il quarto anno consecutivo - il record assoluto dei volumi e +46% negli ultimi 6 anni. Dal 1981 ad oggi, con più di 37 anni di esperienza, le sue caratteristiche vincenti si sono ulteriormente affinate sino a rendere Ducato un autentico trendsetter prodotto in oltre 13.000 varianti e venduto in più di 80 Paesi nel mondo. Un modello globale ed il punto di riferimento della categoria. Inoltre, la base camper Ducato di Fiat Professional è stata progettata e sviluppata insieme ai più importanti produttori europei di camper, per proporre le migliori soluzioni integrate tra base e cellula abitativa.