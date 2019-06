Protagonista al Parco Valentino l’avveniristica Fiat Concept Centoventi

Dopo l'apparizione al Salone di Ginevra e la seconda apparizione al Motor Valley Fest di Modena, la Fiat Concept Centoventi tornerà ad essere protagonista alla kermesse torinese. Il Concept Centoventi rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica democratica, una visione consistente con i 120 anni di storia del marchio che ha motorizzato l’Italia rendendo accessibile la mobilità, come è successo nel ’57 con la 500 e, più recentemente, anche con la Panda degli anni 80. Con un approccio “fuori dal coro” la Centoventi affronta il tema della mobilità elettrica con un modello di business innovativo: infatti la Centoventi è essenziale e, allo stesso tempo, è completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita, e in tutti i dettagli. Gli accessori sono installabili con modalità “plug and play” - dal cluster alle tasche portaoggetti delle portiere – anche direttamente dal cliente. Gli esterni sono wrappabili per indossare un vestito nuovo con il cambiare delle stagioni o con le proprie passioni. Il range delle batterie è anch’esso modulare, grazie ad un innovativa architettura, che rende le batterie componibili e consente di variare l’autonomia dai 100 km standard, fino ai 500 km. La Centoventi è così perfetta per il commuting urbano e per un weekend al mare o in montagna. Qualsiasi personalizzazione è possibile, e in qualsiasi momento del ciclo di vita - anche dopo l’acquisto. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

500X 120° e Tipo Sport, le versioni da record per due modelli di successo

Sullo stand Fiat il pubblico potrà ammirare la serie speciale celebrativa 500X “120°” e la grintosa Tipo Sport, due modelli che bene esprimono la più autentica tradizione Fiat: ovvero offrire a tutti vetture belle, funzionali e innovative capaci di soddisfare le esigenze moderne della mobilità quotidiana.

La Fiat 500X 120° la più elegante e connessa di sempre, celebra il 120esimo anniversario del brand italiano. Per la prima volta il crossover italiano di casa Fiat indossa una livrea bicolore in cui il colore della carrozzeria contrasta con il tetto e gli specchietti. Inoltre, grazie al moderno sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen di serie - con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM - ogni viaggio diventa un'esperienza unica e coinvolgente. 500X 120° è offerta con un abbonamento fino a 6 mesi ad Apple Music, che garantisce l’accesso a 50 milioni di brani musicali senza pubblicità.

La 500X "120°" offre anche una ricca dotazione di serie che include sensore crepuscolare e di pioggia, attivazione automatica dei fari e sistema di ausilio al parcheggio. Lanciata allo scorso Salone di Ginevra, la serie speciale contribuirà a consolidare il successo di un modello vincente che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stato leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa.

Protagonista anche la Tipo 5 Porte Sport equipaggiata con il motore 1.6 Multiject DCT da 120 CV e caratterizzata dalla sua specifica livrea rossa abbinata al tetto Nero a contrasto e dai nuovi interni in Total Black. Destinata a un cliente giovane e dinamico che in una vettura ricerca personalità spiccata e carattere sportivo. Questa versione arricchisce la famiglia Tipo già protagonista del segmento in Italia e nella top 10 in numerosi Paesi europei, oltre che seconda vettura più globale del marchio Fiat, con oltre il 70% delle unità vendute fuori dall'Italia.