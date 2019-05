PSA ad Autopromotec presenta la strategia di distribuzione Distrigo

Groupe Psa, all'Autoprotec 2019, presenta la propria strategia di distribuzione Distrigo e la rete multimarca Eurorepar Car Service.

L’obiettivo di Groupe PSA nel settore aftermarket è rispondere ai bisogni del post-vendita di tutti i clienti nel mondo, qualunque sia il loro budget, l’anzianità e la marca dell’auto posseduta.

Per realizzare questo obiettivo, Groupe PSA ha creato un dispositivo di distribuzione chiamato Distrigo.

Distrigo identifica l’innovativo ed esclusivo sistema di distribuzione ricambi del Gruppo. La sua offensiva commerciale e logistica si concretizza in Europa con la creazione di una rete di 130 Hub Distrigo che rappresentano il concetto di “One Stop Shop” della distribuzione ricambi per i riparatori autorizzati e indipendenti.

La Rete Distrigo è presente anche in America Latina con due joint venture e a breve in Cina, attraverso partecipazioni con operatori locali.

Gli Hub Distrigo propongono un’offerta di ricambi completa che comprende, oltre ai ricambi originali PSA, anche la gamma multimarca Eurorepar che permette a Groupe PSA di indirizzarsi verso clienti possessori di auto di altre Marche.

La novità più saliente presentata ad Autopromotec è la commercializzazione di componenti di fornitori aftermarket dei principali operatori internazionali, un’innovazione importante di Groupe PSA. Gli accordi stipulati con i più importanti fornitori porteranno a un catalogo inedito per un costruttore, con referenze che riescono a coprire il 90% delle esigenze in termini di ricambi di un riparatore.

A partire dal 2018, la disponibilità degli Hub Distrigo comprende anche gli pneumatici grazie alla creazione della linea di prodotto Reliance del marchio Eurorepar, che si affiancano a quelli dei produttori internazionali.

Gli Eurorepar Reliance hanno permesso a Groupe PSA di ampliare la presenza in questo mercato molto specifico, aggiungendosi all’offerta di pneumatici stoccati di altre Marche.

Gli Eurorepar Reliance, da quest’anno anche in configurazione winter, hanno contribuito al completamento della gamma multimarca Eurorepar, insieme alla nuova proposta di lubrificanti che è tuttora in continuo ampliamento: in totale 60 famiglie di prodotti per 12mila referenze che beneficiano di 2 anni di garanzia.

A partire da gennaio 2020, i Distrigo Hub integreranno l’offerta con i ricambi originali Opel, dei quali cureranno la distribuzione in esclusiva.

Distrigo è infatti anche un dispositivo logistico estremamente competitivo che si sviluppa intorno a nuovi strumenti per migliorare la qualità del servizio ai suoi clienti: dall’assistenza costante, sia attraverso un call center sia con venditori itineranti dedicati, fino al nuovo portale per gli ordini Service Box che è completo (ricambi, accessori, prodotti aftermarket), multimarca, semplice (un unico paniere) e preciso (dati tecnici dettagliati).

Delphine Lafon Degrange, General Manager della divisione IAM, ha inaugurato lo stand: “La nostra presenza ad Autopromotec sottolinea l’importanza dell’Italia nello sviluppo del nostro dispositivo <<One Stop Shop>>. L’operatività di Distrigo è ormai completa, con l’offerta di ricambi originali e Eurorepar, integrata dai componenti aftermarket e dalla gamma Opel.

La nostra offensiva multimarca si basa anche su una rete di riparazione Eurorepar Car Service, che conta già 400 officine in Italia, per gli automobilisti che intendono conciliare un’offerta capillare con la qualità di un’insegna internazionale.”

Distrigo in Italia Distrigo è stato lanciato in Italia nel 2017 e oggi conta 14 Hub. In questo periodo, gli Hub Distrigo hanno raggiunto l’obiettivo di garantire le consegne ai Riparatori – autorizzati o indipendenti – di almeno l’85% dell’ordinato nell’arco della stessa giornata, entro un orario limite che varia da caso a caso. Per soddisfare questo tasso di servizio, gli Hub Distrigo sono organizzati per effettuare almeno due trasporti al giorno - in alcuni casi fino a quattro - ai loro clienti che si trovano in un raggio massimo di 90 minuti.

Ad Autopromotec 2019 viene lanciata la commercializzazione e distribuzione di componenti aftermarket dei migliori operatori internazionali. I primi marchi lanciati sono Bosch, Purflux, Nissens, SKF, KYB, NTN-SNR, Gates, LUK. Altri accordi sono già stati stipulati per rendere Distrigo la soluzione unica per tutte le esigenze degli operatori del settore post-vendita automotive.

Eurorepar Car Service è la rete di riparazione multimarca di Groupe PSA. Presente in Europa, Sud America e Cina, nell’ultimo anno ha aggiunto la sua presenza in Paesi come Algeria, Marocco, Russia e Arabia Saudita, per un totale di 24 nazioni. I 4mila affiliati alla rete Eurorepar Car Service possono conciliare due universi del mondo post-vendita: