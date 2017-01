PSA torna in India grazie agli accordi con il gruppo CK Birla

Il Gruppo PSA e il Gruppo CK Birla nelle scorse ore hanno raggiunto un’intesa di collaborazione per la realizzazione, e la produzione, di veicoli e componenti in India entro tre anni. La cerimonia di firma dell’accordo crea le basi di una partnership a lungo termine: rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del Gruppo PSA in India, uno dei pilastri del piano di crescita strategica denominata “Push to Pass”. Il Gruppo CK Birla, invece, rafforza così le sue capacità nel settore dei componenti per auto e dell’industria automobilistica (in generale) in India.

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’accordo comprende ben due joint-venture della società francese con altrettante realtà della CK Birla. Attraverso il primo, PSA deterrà la quota di maggioranza nella joint-venture costituita con HMFCL per l’assemblaggio e la distribuzione di automobili PSA in India. In virtù del secondo accordo, invece, verrà realizzata una joint-venture al 50% tra PSA e AVTEC Ltd, per la produzione e la fornitura di gruppi motopropulsori. Gli stabilimenti di produzione per l’assemblaggio dei veicoli e dei gruppi motopropulsori saranno situati nello Stato di Tamil Nadu.

La capacità produttiva iniziale garantirà circa 100 mila veicoli all’anno e sarà seguita da un investimento supplementare, con il progressivo ampliamento del progetto a lungo termine. La capacità produttiva dei propulsori dovrà soddisfare sia le esigenze del mercato interno sia quelle mondiali, mentre la performance della struttura industriale sarà sostenuta da un alto grado d’integrazione locale, per raggiungere il necessario livello di competitività dei costi. Dulcis in fundo, l’accordo consentirà alle due aziende di contribuire alla crescita del mercato automobilistico indiano, la cui produzione dovrebbe raggiungere gli 8/10 milioni di vetture entro il 2025, contro i 3 milioni del 2016.

Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di Groupe PSA ha dichiarato, a proposito dell’accordo: “Questo progetto, che può contare sul forte sostegno del nostro partner indiano, il Gruppo CK Birla, e su una visione condivisa, è conforme alla realizzazione del nostro piano strategico "Push to Pass" e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita redditizia del Gruppo PSA, a livello mondiale, nei principali mercati automobilistici”.

Il Presidente del Gruppo CK Birla ha poi aggiunto: “Da alcune decine di anni abbiamo adottato lo slogan "Produrre in India per l’India e per il resto del mondo" e siamo tra i pionieri della produzione nel paese. Sono convinto che il ravvicinamento tra le nuove tecnologie avanzate del Grupppo PSA e l’eccellenza del Gruppo CK Birla nel settore dell’ingegneria e della produzione andranno a vantaggio del settore automobilistico indiano”.