Q8 HI Perform è official partner della Porsche Cup Italia e debutta in pista

Q8 Hi Perform conferma il proprio impegno al fianco della storica competizione monomarca di Porsche Italia come Official Partner e con il debutto in pista del team ufficiale Q8 Hi Perform. Pilota, il ventunenne Diego Bertonelli, grande promessa dell’automobilismo italiano.

Performance, innovazione ed eccellenza sono il fil rouge degli imperdibili eventi della stagione 2019, grazie alle emozionanti gare della Porsche Carrera Cup Italia e alle intense competizioni online della Porsche Esports, una parallela sfida tra “sim racer” in gare virtuali all’ultimo respiro.

“Il rinnovo di questa partnership con Porsche e la presenza del nostro team Q8 Hi Perform in pista sottolineano il costante impegno e investimento di Q8 nello sviluppo di prodotti realizzati per ottenere la massima performance, garantendo allo stesso tempo una riduzione delle emissioni e un prolungamento della durata del motore”, afferma Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia. “I risultati sportivi fino ad ora ottenuti in pista dal nostro team ufficiale Q8 Hi Perform ci rendono particolarmente orgogliosi perché confermano la bontà della nostra scelta di credere nei giovani talenti”, conclude Bisi.

In questa nuova stagione sportiva il pilota della 911 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform è il toscano Diego Bertonelli, classificatosi terzo nel 2018 e protagonista tra i giovani talent under 24 dello Scholarship Programme di Porsche Italia. I primi due weekend di gara hanno visto nel giovane talento del team Q8 Hi Perform uno dei principali protagonisti, grazie a un primo e un terzo posto a Monza e a un quarto e un secondo posto a Misano. Questi risultati hanno permesso a Bertonelli di posizionarsi sul secondo gradino della classifica assoluta della storica competizione monomarca di Porsche Italia.

La stagione 2019 della Porsche Carrera Cup Italia è stata inaugurata a Monza nel weekend del 6 e del 7 aprile ed è successivamente proseguita con la seconda tappa il 18 e 19 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. A seguire ci saranno le tappe di Imola, Mugello, Vallelunga e un secondo appuntamento Misano, in occasione del Porsche Festival 2019 nel mese di ottobre.

Le novità per la stagione 2019 Tra le novità di quest’anno l’esclusiva media partnership tra Porsche Italia e Sky, che garantirà la trasmissione in diretta dei sette appuntamenti stagionali della Porsche Carrera Cup Italia e che vede la realizzazione del talent show “Race!”: un nuovo format televisivo attraverso il quale verrà eletto il pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform della stagione 2020. Questo coinvolgente talent show è condotto da Alessandro Borghese, Matteo Bobbi e Federica Masolin ed è trasmesso sui canali Sky in contemporanea con l’inizio delle gare.

I Porsche esports Oltre alla Porsche Carrera Cup Italia, la partnership si è parallelamente sviluppata nelle sfide “sim racing” dei Porsche Esports, caratterizzate da una serie di duelli online sulle stesse piste, vetture e livree della versione offline. Ad ogni tappa “reale” corrisponderà una tappa del campionato virtuale e i primi tre classificati di ogni gara verranno premiati sul podio dei loro idoli. Il vincitore assoluto dell’evento Porsche Esports potrà partecipare ad una gara al volante della 911 GT3 Cup sul circuito di Monza.

La Porsche Green Cup Infine, confermata anche quest’anno la presenza Q8 all’esclusiva Porsche Green Cup: un mix, lungo 19 gare di tradizione, sfida e performance nei campi più impegnativi e prestigiosi d'Italia. L'apertura della stagione è avvenuta lo scorso 12 aprile presso il Circolo Golf Venezia – Alberoni Isola del Lido. Tappa dopo tappa le gare attraverseranno diverse regioni e proseguiranno fino al mese di ottobre con la Winners Competition Porsche Invitational al centro sportivo “La Pinetina” in provincia di Como ed il Championship che si disputerà, invece, sul prestigioso campo delle Terme Di Saturnia Spa & Golf Resort in provincia di Grosseto.