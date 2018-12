Quadro Vehicles e Zero Motorcy insieme per il lancio di E-Qooder

Nasce la partnership tra Quadro Vehicles con Zero Motorcycles, leader mondiale nel settore delle moto elettriche e dell'innovazione, per portare sul mercato E-Qooder, il primo veicolo a 4 ruote, che unisce il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette, completamente elettrico. Il modello vanta il rivoluzionario sistema Hydraulic Tilting System™ che gli consente di piegarsi simultaneamente con agilità e in sicurezza. Inoltre, è dotato della tecnologia powertrain di Zero Motorcycles.

Una collaborazione che coniuga la tecnologia Silicon Valley della società californiana alla produzione sofisticata dell'azienda svizzera: un risultato che rivoluzionerà il concetto di mobilità urbana rendendo, di fatto, le città più ecosostenibili.

"Quadro Vehicles è sinonimo di soluzioni di mobilità avanzate e con questo nuovo progetto entreremo, entro la fine del 2019, in modo deciso nel mercato ZEV con un punto di vista unico." Spiega Paolo Gagliardo, CEO della società elvetica. “Guidare E-Qooder sarà un’esperienza esclusiva, sicura e pulita perché garantirà zero emissioni.”

Zero Motorcycles progetta e costruisce moto 100% elettriche da oltre 12 anni. "Partecipiamo selettivamente a partnership powertrain con poche aziende esclusive, che condividono i nostri valori di innovazione, leadership, passione e impegno per la qualità", ha affermato Jim Callahan, Direttore del Business Development. "La collaborazione con Quadro Vehicles ha avuto perfettamente senso fin dall'inizio e il prototipo elettrico E-Qooder è già un veicolo molto divertente da guidare."