Quando le Ruote da Sogno diventano eco-sostenibili

Ruote da Sogno, tra i primi player nel mercato delle auto d’epoca e leader europeo per le moto storiche, metterà in moto l’importante kermesse padovana occupando, con i suoi incredibili gioielli, ben 500mq di esposizione.

Tra queste, una Maserati 3500 GT, icona storica di eleganza Made in Italy, una sportivissima Lancia Stratos rosso fiammante, oltre ad una serie di prestigiose vetture che hanno fatto la storia del panorama motoristico del ‘900. Non passano inosservate alcune moto rare, come la possente MV Agusta 750 America del 1975, una NSU 500 del 1913 in condizioni da concorso, e le immancabili Vespe d’epoca al fianco delle innovative Giapponesi degli anni ’70.

Una novità di rilievo in casa Ruote da Sogno sarà la presentazione di una Fiat 600 Multipla- e del 1963, riconvertita integralmente in veicolo elettrico, con lussuosi interni in pelle “Rosso Cartier”.

L’auto è stata riconvertita per garantire l’eco-sostenibilità, rispettando il più possibile la sua originalità estetica e meccanica, mantenendo inalterati gli organi di trasmissione. Autonomia di oltre 150 km scalabile fino a 400 km con batterie più performanti.

Nello stand di Ruote da Sogno, oltre alla 600 Multipla-e, si potrà ammirare anche una grintosa Fiat 500-e (ex allestimento 695 Giannini).

Con questa novità, Ruote da Sogno intende aprire una nuova fase nella mobilità ecosostenibile per le auto d’epoca e proporsi al mercato come un operatore in grado di offrire la riconversione in elettrico di qualsiasi veicolo storico, ma anche proporre al mercato una gamma di auto d’epoca già riconvertite con ridottissimi tempi di consegna.

Un’occasione da non perdere per tutti quegli appassionati che vorranno continuare ad utilizzare un proprio mezzo d’epoca, senza restrizioni alla circolazione, ormai sempre più frequenti nei centri urbani italiani.

Qui è possibile ammirare ed acquistare pezzi di assoluto valore che hanno fatto la storia mondiale dell’automobilismo, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche.

Negli asettici spazi della moderna officina, vero cuore pulsante di questa realtà internazionale, meccanici di grande esperienza, si adoperano con talento e passione per riportare al loro originario splendore questi oggetti, perché è in questa terra che è nato e si perpetua ogni giorno il mito della velocità, e di quella passione che corre più veloce del tempo.