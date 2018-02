Quattroruote Day, a Suzuki il Premio Gianni Mazzocchi 2018

Suzuki nel 2017 ha ottenuto risultati formidabili che hanno fatto registrare il record di market share sul mercato italiano, 1,6%, e la prima posizione per crescita in percentuale, pari al +37%, ottiene, oggi, un altro straordinario riconoscimento: il Premio Gianni Mazzocchi 2018.

Quattroruote, infatti, ha assegnato alla famiglia Suzuki l’importante riconoscimento, giunto all’ottavo anno e conferito a chi per il suo lavoro e le sue idee si è distinta nel mondo dell’automotive.

Il Premio, un pezzo unico in vetro, realizzazione dell’architetto Michele De Lucchi, direttore della rivista Domus, è stato consegnato oggi a Milano in occasione del Quattroruote Day da Giovanna Mazzocchi Bordone, Presidente di Editoriale Domus, a Mr. Toshihiro Suzuki, giunto per l’occasione in Italia.

“Il premio viene riconosciuto per la tenacia e la determinazione che - in quasi 100 anni di storia - ha permesso alla famiglia Suzuki di affrontare con energia le sfide di un business globale, rimanendo sempre coerente coi valori di qualità e servizio al consumatore, voluti dal fondatore Michio Suzuki”, recita la motivazione del premio.

Nel ricevere l’ambito riconoscimento, il Presidente di Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki ha dichiarato, tra l’altro, che “… la famiglia Suzuki e la famiglia Mazzocchi hanno contribuito entrambe con passione allo sviluppo del settore Automotive, la prima generando e sviluppando quello che oggi è il nono costruttore al mondo e leader nelle vetture compatte, 4x4 e ibride, la seconda con 90 anni di attività, che hanno contribuito a rendere il mercato italiano tra i più competitivi e professionali del mondo”.