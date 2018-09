Rally Adriatico: Campedelli si aggiudica la prova spettacolo

Si sono accesi i motori del 25° Rally Adriatico e si apre con la primissima firma del pilota di Orange 1 Simone Campedelli. L’attuale n°3 del Campionato Italiano Rally è quindi subito protagonista grazie allo scratch piazzato nella prova speciale spettacolo “Città di Cingoli” (2,60 km) ricavata nel crossodromo di Cingoli. Il romagnolo si lancia quindi al comando del Rally inseguito da uno dei suoi rivali principali, il veronese cinque volte vincitore del Rally Adriatico Umberto Scandola, con alle note Guido D’amore sulla Skoda Fabia R5, che ottiene il secondo tempo con un ritardo di +0.8’’ dal migliore nella prova breve. Terzo nella speciale l’attuale leader del Campionato Italiano Rally Terra Nicolò Marchioro, con Marco Marchetti anche loro su Fabia R5 con un ritardo di poco più di un secondo dalla vetta.

A ridosso del podio paga un distacco di 2.9’’ il n°1 del CIR Paolo Andreucci, con la rientrante Anna Andreussi su Peugeot 208 T16 R5, mentre prova a mettersi subito in evidenza il giovane outsider finlandese Emil Lindholm su Hyundai i20 R5 a +3.7’’, quindi sesto tempo per il varesino Andrea Crugnola su Ford Fiesta R5 a +4.3’’.

Provano a ricavarsi un posto tra i migliori anche altri due terraioli su Fabia R5 come Daniele Ceccoli, che chiude la prova al settimo posto e Giacomo Costenaro distante dal rivale appena tre decimi di secondo. Completano la top ten l’altro pilota finlandese in gara Eerik Pietarinen su Peugeot 208 T16 R5 e l’esperto driver in lotta per il CIRT Mauro Trentin anche lui su vettura ceca.

CLASSIFICA ASSOLUTA DELLA PS1 “CITTÀ DI CINGOLI” 25° RALLY ADRIATICO: 1°Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) in 3’09.1; 2° Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a +0.8’’; 3° Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a +1.1’’; 4° Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a +2.9’’; 5° Lindholm-Korhonen (Hyundai i20 R5) a +3.7’’; 6° Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a +4.3’’; 7° Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a +5.3’’; 8° Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a+ 5.6’’; 9° Pietarinen-Raitanen (Peugeot 208 T16 R5) a +5.9; 10° Trentin-De Marco (Skoda Fabia R5) a +9.0’’;