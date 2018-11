Rally Australia, le Citroen C3 WRC sono al comando della prima tappa

Al termine della prima tappa del Rally d’Australia (101, 68 km), disputata perlopiù su fondo asciutto, a comandare la classifica provvisoria è l’equipaggio Citroen Racing formato da Mads Ostberg e dal suo navigatore Torstein Eriksen, seguito da quello su vettura gemella composto da Craig Breen e Scott Martin staccato di 6”8.

Entrambe le coppie del Double Chevron hanno saputo sfruttare alla perfezione la posizione di partenza (8° per Breen e 11° per Ostberg) e se il norvegese si è distinto con il miglior crono nella PS 3, la Sheerwood 1, veloce e fluida, l’irlandese ha fatto lo stesso nella PS 6, la Sheerwood 2, ossia la ripetizione pomeridiana del tratto che aveva premiato il suo compagno di marca. Un risultato che ha permesso loro di scalare pian piano la graduatoria fino al vertice.

“E’ una situazione eccellente per la squadra”, ha riconosciuto il boss Pierre Budar. “Particolarmente a loro agio sulla C3 i nostri piloti hanno dato prova di rapidità e regolarità. Speriamo che la pioggia non arrivi a creare problemi”.

“Fatta salva la prima speciale in cui ho vissuto un paio di brividi, è stato un inizio positivo di gara”, l’analisi di Breen. “Il ritmo si è rivelato buono e lo scratch nello stage più lungo mi ha consentito di guadagnare una piazza importante per l’ordine di start di sabato. Sono davvero ansioso di affrontare la seconda tappa che si annuncia la più bella del weekend”.

“Pensavo di aver bisogno di più tempo per adattarmi alla vettura non guidandola dalla Gran Bretagna, ed invece ho preso subito confidenza”, ha raccontato Ostberg. “Ho avuto anche la possibilità di rifinire il mio pilotaggio prova per prova e alla fine mi sono divertito senza correre rischi eccessivi. Mi sento certamente della partita e voglio rimanerci”.

Classifica primo giorno

1 Ostberg / Eriksen (Citroën C3 WRC) 53:37.4

2 Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +6.8

3 Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +8.7

4 Paddon / Marshall (Hyundai i20 WRC) +12.5

5 Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +16.9

6 Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) +28.3

7 Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +38.2

8 Evans / Barritt (Ford Fiesta WRC) +45.2

9 Suninen / Markkula (Ford Fiesta WRC) +47.2

10 Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +1:11.9