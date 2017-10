Rally del Marocco, il Dream Team Peugeot Total scalda i motori

I leoni di PEUGEOT si preparano a vivere una nuova avventura nei rally raid con il Rally del Marocco. Due PEUGEOT 3008DKR saranno affidate agli ormai leggendari piloti Sébastien LOEB e Carlos SAINZ.

Dopo una importante sessione di prove, il DreamTeam Peugeot Total è pronto a disputare il Rally del Marocco, che partirà questo giovedì 5 ottobre; un’ultima gara che si preannuncia molto combattuta, a poche settimane dalla partenza della Dakar 2018.

Il programma del Rally del Marocco prevede 1 Prologo e 5 tappe per 2.570 chilometri da percorrere da Fès a Erfoud, attraverso i più bei paesaggi del Marocco; gli equipaggi dovranno affrontare anche le dune di sabbia, rappresentative delle difficoltà che incontreranno alla Dakar 2018.

PEUGEOT iscrive 2 vetture alla corsa: Carlos SAINZ e Lucas CRUZ guideranno la PEUGEOT 3008DKR con il numero #310 mentre Sébastien Loeb et Daniel Elena saranno a bordo della PEUGEOT 3008DKR numero #312.

La parola ai protagonisti

Bruno FAMIN, Direttore di PEUGEOT SPORT

“Di recente abbiamo fatto dei test molto proficui in Marocco, mettendo alla prova alcune delle nostre ultime evoluzioni per la Dakar. Anche se il regolamento non ci permette di utilizzare esattamente la stessa configurazione che adotteremo il prossimo gennaio, potremo comunque fare tesoro delle lezioni apprese in questo Rally del Marocco. Iniziamo questa gara con umiltà perché sarà difficile. In generale, nel rally-raid non bisogna dare mai nulla per scontato. Il Rally del Marocco sarà sicuramente un’esperienza molto importante per tutta la squadra e sosterrà il lancio commerciale del nuovo PEUGEOT Pick Up in un territorio strategico per il marchio PEUGEOT. L’obiettivo per questo Rally del Marocco è raccogliere il massimo delle informazioni, per completare le ultime regolazioni prima della Dakar 2018 e, per i nostri 2 equipaggi, allenarsi ancora una volta in condizioni reali di gara”



Sébastien LOEB, Pilota Team Peugeot Total PEUGEOT 3008DKR n°312

“Per la nostra squadra Peugeot Total il Marocco è un po’ come una seconda casa. Credo che siano le piste che conosco meglio nel rally-raid. Qui ho guidato la PEUGEOT DKR per la prima volta. Il mio obiettivo è continuare ad imparare. Siamo stati sempre nelle prime posizioni in tutte le prove disputate quest’anno. Dobbiamo continuare su questa scia e trasformare questo potenziale in una vittoria. Daniel ha fatto un ottimo lavoro per adattarsi alle difficoltà della navigazione e anche questo sarà un allenamento moto utile prima di partire per il Sud America”



Carlos SAINZ, Pilota Team Peugeot Total PEUGEOT 3008DKR n°310

“Anche se è il nostro primo rally dopo la Dakar 2017, abbiamo seguito da vicino lo sviluppo della vettura. Abbiamo un’idea precisa delle sue capacità, perché ha subìto evoluzioni programmate e regolari. Ovviamente, nulla può sostituire le condizioni reali di una gara. Potremo valutare fino a che punto il lavoro svolto si rivela efficace. Sono impaziente di risalire a bordo della PEUGEOT 3008DKR e di vedere a che punto siamo. Non perdo mai la passione per le corse di rally-raid. Per me e Lucas, l’obiettivo è prepararci al meglio per la Dakar 2018”

PROLOGO DOMANI

Il Rally del Marocco inizierà con una breve « super-speciale » giovedì 5 ottobre, nella regione di Fès che comprende 12,16 chilometri cronometrati e 42 chilometri di strada di collegamento. Sarà una breve tappa di riscaldamento per i 2 equipaggi del Team Peugeot Total, prima di iniziare la prima tappa venerdì: 827 chilometri da Fès a Erfoud.

LO SAPEVI?

Nel 2015, Sébastien LOEB e Daniel ELENA disputavano la loro prima corsa di Rally Raid al Rally del Marocco, a bordo della PEUGEOT 2008DKR. La città di Erfoud, in cui ci sarà il traguardo del Rally del Marocco 2017, è anche il luogo dei primi test della PEUGEOT. Al loro debutto nel 2015, LOEB e ELENA avevano ottenuto il 44° posto nel Rally del Marocco, dopo avere vissuto le loro prime avventure fuori pista nella sabbia. Quest’esperienza aveva però fatto nascere in loro una passione che li ha portati fino alla conquista del podio della Dakar.