Rally di Gran Bretagna: bilancio positiva per il team Citroen

Craig Breen, Scott Martin e la Citroen C3 WRC #11 chiudono un davvero eccellente Rally Wales 2018 al 4° posto assoluto. “Una delle macchine più temibili del Rally”, come dicono gli esperti ai bordi delle strade di un Galles terribile (e qualche forte Avversario che non si aspettava l’”intoppo”). È evidente che l’evoluzione della C3 WRC consente al Pilota Nord irlandese di esprimere meglio i valori della propria maturazione.

Mads Ostberg e Torsten Eriksen, vittoriosi nel primo passaggio della difficile e mitica Sweet Lamb Hafren, concludono all’8° posto assoluto con cinque podi parziali. Dopo aver condotto le danze del Team Citroen Total Abu Dhabi nella prima parte del Rally, Ostberg ha capitalizzato meno nel finale a causa di una piccola serie di incertezze, principalmente lo “spin” nella penultima Prova Speciale del Rally con il quale ha perso due posizioni nella graduatoria assoluta. Errori non gravi, ma evidentemente decisivi in una Corsa così delicata, che non tolgono nulla al “giudizio” sulla eccellente prestazione complessiva.

Nota divertente e stonata, nel Power Stage gallese del Citroen Total Abu Dhabi, atipicamente quart’ultima Prova del Rally, entrambi i Piloti, pur alla ricerca del risultato, incorrono in un errore banale ma decisivo. Breen frena con troppo anticipo equivocando il traguardo finale, Ostberg è troppo prudente sulle “macchie” di fango sulla strada e deve far ripartire la Macchina. Quanto basta, a entrambi, per uscire dalla top 5 e scalare tra i 10.

Le due Citroen C3 WRC+ “nuovo corso” portano a termine un Rally combattuto e difficile, denso di colpi di scena “importanti” come non capitava da tempo, ed escono a testa alta dal confronto con la prima linea del Mondiale. L’esperienza è gratificante, esemplare e offre una vasta gamma di indicazioni. Sono arrivate la vittoria di Speciale di Mads Ostberg e i numerosi piazzamenti di entrambi gli Equipaggi, ed è stato raggiunto un invidiabile valore di affidabilità, con le due C3 WRC+ sempre nel lotto delle migliori per tutta la durata del Rally. Molto importante, dopo una prima Tappa rivelatasi complicata e non pienamente soddisfacente a causa delle regolazioni, piccoli, cruciali cambiamenti di assetto hanno trasformato guidabilità e prestazioni consentendo agli Equipaggi di raggiungere rendimento e efficienza elevatissimi.

Giusto il proposito che Pierre Budar, Direttore di Citroen Racing, aveva fissato alla vigilia della terz’ultima di Mondiale. Il lavoro prosegue con i Test e con le due ultime trasferte del Campionato, Spagna e Australia.