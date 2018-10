Rally Gran Bretagna, i piloti Citroen chiudono in sesta e ottava posizione

E' stata una settimana dove le voci si rincorrenavano e la degli appassionati, tranne due o tre che però sono parte in causa, era ancora lì a disquisire: Ogier sì, Ogier nò. Quando, poi, è arrivato il momento di mettersi il cuore in pace e aspettare la fine della stagione per sapere, ecco che è scesa giù come un fulmine la notizia dell’anno: Sébastien Ogier guiderà nel 2019 la Citroen C3 WRC!

Pierre Budar, Direttore di Citroen Racing, ha mantenuto la promessa di una lineup di primo livello per la prossima stagione, e completa in questo modo l’evoluzione dell’assetto strategico di Citroen in seno al Campionato del Mondo WRC, operazione lanciata solo pochi mesi fa quando l’Ingegnere ha preso in mano le redini del Team dello sviluppo della Macchina. La stagione in corso, a un bivio dopo la “sospensione” di Kris Meeke, si allinea al programma imposto da Budar e diventa definitivamente di transizione nella prospettiva di allestire il quadro migliore per affrontare la prossima. Una promessa dopo l’altra mantenute, a Budar resta “solo” da mantenere la più importante… il Titolo di Campione del Mondo. In un’ottica così complessa e eccitata, è chiaro che la partecipazione a ogni singolo Rally da qui alla fine della Stagione, Galles, Spagna e Australia, assume un ruolo complementare a un progetto più ampio.

Per il Galles sono state provate (anche Sébastien Loeb in qualità di “tester”) soluzioni, di assetto e regolazioni in una prospettiva di sviluppo, che sono ora al vaglio del Rally di Craig Breen e Scott Martin, Citroen C3 WRC #11, e Mads Ostberg e Torsten Eriksen, C3 WRC #10.

Il ruolino di marcia del Progetto Citroen Total Abu Dhabi WRT segue, adesso, un corso rigoroso ma più rilassato. Non si insegue al momento alcun risultato ma si corre in cerca di chilometri e risposte. Dopo Shakedown, quinto e settimo posto ottenuti, rispettivamente, dai due Equipaggi, al termine di una difficile prima tappa del Rally Galles 2018, ha piovuto durante il mattino e al fango si è sostituito un “fondo” di maggiore aderenza il pomeriggio, Craig Breen occupa la sesta posizione e Mads Ostberg l’ottava.

Ottima gara anche per la nuova Citroen C3 R5, quarta con Stephane Lefebvre e Gabin Moreau al termine della prima giornata del Rally.

Sabato la giornata più lunga, e presumibilmente difficile, del 74° Dayinsure Wales 2018: 150 chilometri cronometrati in ben nove Prove Speciali in un programma di quasi dodici ore di guida.