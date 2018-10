Rallycross, rodeo texano per il team Peugeot

Sul Circuito di Austin, in Texas, che ha ospitato per la prima volta una manche del Campionato del Mondo di Rallycross, il weekend di gara ha offerto un vero rodeo di azioni ed emozioni. La PEUGEOT 208 WRX Evo ha dimostrato un grande potenziale in fatto di prestazioni, con una buona velocità e progressi nella strategia di partenza. Il risultato finale però non esprime le ambizioni del Marchio del Leone: nella finale, Sébastien Loeb si classifica 4° ed il compagno di squadra Timmy Hansen 6°, dopo avere ricevuto una penalità di 5 secondi per un contatto con Mattias Ekström. Il Team PEUGEOT Total ha affrontato numerose sfide: condizioni meteo aleatorie, cambio del motore sulla vettura #21 domenica mattina tra le manche di qualificazione 3 e 4, lavoro effettuato in meno di un’ora. Sébastien Loeb, anche lui sanzionato con una penalità di 5 secondi nella Q2, ha vissuto un week-end di gara frustrante, spesso bloccato nel traffico in un circuito che non offre pressoché nessuna possibilità di sorpasso. Il pilota junior del team, Kevin Hansen, si è dimostrato ancora una volta molto determinato al volante della sua PEUGEOT 208 WRX 2018; è arrivato 7°. Restano da disputare ancora 2 manche e i meccanici e gli ingegneri di PEUGEOT Sport continuano a lavorare incessantemente per raggiungere il loro obiettivo: la vittoria.

I PROTAGONISTI

Bruno Famin, Direttore di PEUGEOT SPORT

“Il rallycross è una disciplina estremamente impegnativa in cui bisogna essere perfetti dall’inizio alla fine dell’evento. Questo week-end, ad Austin, non è stato così per il Team PEUGEOT Total, vittima di imprevisti sportivi e tecnici. Dobbiamo però segnalare anche degli aspetti positivi, come il miglioramento delle nostre partenze e un’ottima velocità complessiva della vettura. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora per raggiungere il nostro obiettivo: vincere. Per riuscirci, il divario da colmare è minimo, ma con tante vetture e piloti ai massimi livelli e gare così competitive, piccolissimi dettagli fanno una grande differenza. Abbiamo tratto il massimo insegnamento da ogni gara e siamo convinti che ogni occasione ci avvicina un po’ di più al nostro obiettivo.”