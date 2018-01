Rallye Monte Carlo, Citroen C3 WRC sul podio costruttori

Nella terza giornata del rally di Monte Carlo, Citroën Total Abu Dhabi WRT si è disimpegnata alla grande raggiungendo il terzo posto nella classifica costruttori (17 punti) e con il quarto posto di Kris Meeke

Citroen Total Abu Dhabi WRT raggiunge quindi il terzo posto nella classifica costruttori mentre l’obiettivo di Kris Meeke è in quarto posto nella classifica piloti.

Anche quest’anno Col de Turini si è dimostrato il palcoscenico ideale per lo spettacolo motoristico. Diversa la strategia per i pneumatici: per Kris Meeke, infatti, il team Citroen Total WRT Abu Dhabi ha scelto due pneumatici Michelin e due slick super soft mentre per Craig Breen l’opzione è stata per gomme morbide (4) e super soft (2).

Craig Breen ha confermato il suo ottimo momento di forma con un tempo da terzo posto al secondo passaggio attraverso il mitico Col de Turini.

Kris Meeke, ha strappando il quarto posto grazie ad un grandissimo tempo nella Power Stage. Un finale che gli ha permesso di conquistare 17 punti in classifica.

Grazie a queste prestazioni il Citroën Total Abu Dhabi WRT team, ha raggiunto il terzo posto della classifica costruttori con 18 punti.

Pierre Budar, il team Citroën Racing. “Per Kris e Craig abbiamo scelto pneumatici diversi perché diversi erano gli obiettivi. Sono molto contento della prestazione dei nostri piloti: Kris ha ottenuto un tempo spettacolare nella Power stage mentre Craig avrebbe potuto fare molto di più ma ha trovato un po’ di traffico”.

Kris Meeke. “E stato il rally di Monte Carlo più difficile per me soprattutto a causa del tempo: ghiaccio giovedì, pioggia venerdì, neve sabato e oggi asciutto. Dobbiamo ancora lavorare molto per poterci migliorare”.

Craig Breen. “Il week end è iniziato in salita per colpa di qualche piccolo errore; venerdì, poi, abbiamo avuto dei problemi all’impianto frenante mentre sabato abbiamo fatto da spazzaneve ai nostri avversari. Oggi, infine, abbiamo corso sull’asciutto ed andata un po’ meglio. Ci rifaremo la prossima volta”.

Classifica generale Piloti

1 Sébastien Ogier – 26 punti

2 Ott Tänak – 18 punti

3 Jari-Matti Latvala – 17 punti

4 Kris Meeke – 17 punti

5 Thierry Neuville – 14 punti

6 Elfyn Evans – 8 punti

7 Esapekka Lappi – 6 punti

8 Bryan Bouffier – 4 punti

9 Andreas Mikkelsen – 3 punti

10 Craig Breen – 2 punti

Classifica costruttori

1 M-Sport Ford WRT – 33 punti

2 Toyota Gazoo Racing – 33 punti

3 Citroen Total Abu Dhabi WRT – 18 punti

4 Hyundai WRT – 14 punti