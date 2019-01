Range Rover Evoque conquista Milano

Dopo la presentazione internazionale di Londra lo scorso 22 Novembre, la nuova Range Rover Evoque, SUV compatto di lusso di Land Rover, fa il suo ingresso anche sul mercato italiano: si è infatti tenuto il 16 e 17 gennaio a Milano il Lancio Nazionale del nuovo modello, con un reveal straordinario presso lo spazio polifunzionale The Mall, animato da presentazioni, performance musicali e DJ set.

Il nuovo modello di Evoque, nella sua architettura totalmente nuova, con inediti standard di raffinatezza, capacità e sostenibilità, è la celebrazione di come le metropoli ispirino design e innovazione.

Nasce così “Live for the City” il progetto internazionale che vede come protagonista la città nelle sue varie sfaccettature e accompagna il lancio di Evoque in Italia con una declinazione made in Italy assolutamente originale e creativa.

“Il progetto Live for the City è un’opportunità per esprimere sinergie positive tra la città e la nuova generazione di Range Rover Evoque – afferma Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia – Sono molto orgoglioso, perché quando fu lanciata nel 2010, Evoque ha innegabilmente rappresentato una vera e propria rivoluzione, ha riscritto le regole e dettato una nuova tendenza, creando per la prima volta il segmento del SUV di lusso urbano. Oggi con la nuova Evoque ci sono tutte le premesse per non deludere le aspettative e ripetere un successo”.

Con il progetto Live for the City, Land Rover rende omaggio alla città e alla sua natura eclettica, fatta di luoghi inediti da scoprire ed esplorare con Evoque, nella sua versione mild-hybrid e progettata per l'elettrificazione, in grado di arrivare al cuore dei centri urbani, con il minimo impatto ambientale, così come di esplorare aree più selvagge, al di fuori dei percorsi asfaltati esprimendo anche il suo carattere off road.

Con l’intento di rivelare l’anima più autentica della città, la sua vivacità e la sua cultura, con il progetto Live for the City, Land Rover rende protagonisti i City Curator: sono creativi, innovatori e pionieri, che vivono a 360° gradi il tessuto urbano, persone in grado di condurci con Evoque alla scoperta di prospettive nascoste della loro città di riferimento.

Giacomo Biraghi, il duo Giovannoni-Marcantonio, Emilia Billitteri, Elena Ghisellini e Diva Tommei sono i City Curator che in Italia personalizzeranno il concept del progetto.

Così come Land Rover si è ispirata alla città per creare la nuova Evoque, anche i City Curator attingono ad essa come fonte di ispirazione per il loro lavoro e le loro opere.

Ogni City Curator diventa creator, personalizzando i wire form, una serie di sculture ispirate al nuovo modello Evoque, in base al loro campo di lavoro e competenze specifiche.

I wire form personalizzati, saranno installati in luoghi simbolo dei centri urbani, restituendo ai cittadini un messaggio chiave di rispetto e sostenibilità, in linea con le caratteristiche della nuova Evoque, e assumendo un’utilità specifica per la comunità.

Sarà Milano la città guardata attraverso la lente creativa del duo Giovannoni-Marcantonio. La coppia di designer interpreterà Milano come un salotto urbano vissuto attraverso la nuova Evoque, mettendo in luce in modo assolutamente creativo l'autentico DNA di Land Rover Above & Beyond: l’auto dal carattere urbano ed eco-friendly, dal design raffinato, ma anche il veicolo perfetto per esplorare la natura e andare fuori strada.

Giacomo Biraghi, esperto di strategie urbane, fondatore dell’associazione Secolourbano che raccoglie economisti, designer e professionisti per promuovere e migliorare la città di Milano, reinterpreterà il wire form, mettendo in luce le caratteristiche mild-hybrid della nuova Evoque. Giacomo porrà l’attenzione sull’importanza di proteggere e promuovere il verde della città, per respirare un’aria migliore ed educare i cittadini sull’importante funzione e i benefici di alcune piante contro l’inquinamento milanese.

Milano è la città anche di Emilia Billitteri, ballerina professionista e il primo istruttore di Pilates con la certificazione del metodo Daniell. Emilia crede fermamente nel mantra "Movement is sustainable", che sarà interpretato riflettendo perfettamente l’anima della nuova Range Rover Evoque: dinamica e ideale per affrontare l'ambiente urbano, con un "cuore sostenibile" per rispettare la natura, anche in città.

La fashion designer Elena Ghisellini celebrerà Firenze, dove hanno sede il suo laboratorio creativo e la sua boutique. Da sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità già nella produzione delle sue collezioni, Elena reinventerà in modo originale l’anima eco-chic di Evoque. Infatti per minimizzare l'impatto ambientale in ogni Evoque sono stati utilizzati fino a 33 kg di materiali naturali e riciclati. L'attenzione rivolta da Land Rover alla sostenibilità si riflette anche nella scelta di una più ampia gamma di materiali degli interni provenienti da fonti responsabili, che trasmettono la tradizionale sensazione di lusso peculiare della Range Rover Evoque.

Roma sarà la città di riferimento per Diva Tommei, che nella capitale italiana ha fondato la sua società Solenica. Diva sfrutterà l’installazione del wire form per sensibilizzare la comunità sull’importanza delle energie rinnovabili, come l’energia solare, per il sostentamento elettrico delle città, partendo dalla considerazione che ancora oggi il sole è la più grande risorsa energetica del pianeta e tutta l’energia che sprigiona entra a far parte del ciclo della vita del tessuto urbano, inclusa la mobilità.

Tutti i wire form personalizzati, a grandezza naturale, dalle proporzioni eleganti e dalle linee semplici e moderne, illustreranno la filosofia modernista del design che ha ispirato il nuovo SUV di lusso e ciascuna interpretazione da parte dei City Curator metterà in luce il legame speciale di Evoque con la città.

Le installazioni artistiche wire form personalizzate segneranno l'inizio del conto alla rovescia verso l’avvicinarsi della commercializzazione della nuova Range Rover Evoque che sarà poi protagonista del concept espositivo proposto da Land Rover alla Milan Design Week, in programma dal 9 al 14 aprile 2019.

La nuova range Rover Evoque è una vera rivoluzione tecnologica. La sua compatta impronta a terra, lunga soltanto 4,37 metri, rende la nuova Range Rover Evoque il punto di riferimento per i "city SUV" di lusso. La raffinatezza Range Rover, l’agile maneggevolezza su asfalto e l’ineguagliabile capacità all-terrain sono riunite all’interno della nuova architettura del modello.

La nuova Evoque arricchisce la famiglia Range Rover di una gamma di motori diesel, a benzina ed ibridi, grazie all'altrettanto nuova Premium Transverse Architecture. Dal 2020 ogni nuova Jaguar e Land Rover offrirà l'opzione dell'elettrificazione e, per la prima volta nel segmento dei SUV compatti di lusso, la Range Rover Evoque verrà elettrificata già dal lancio con un sistema mild-hybrid a 48 Volt. Sarà inoltre disponibile con una gamma di efficienti quattro cilindri diesel e benzina seguita, 12 mesi più tardi, da una motorizzazione ibrida plug-in a tre cilindri.

In Italia, già da questo momento è possibile ordinare la nuova Range Rover Evoque con prezzi a partire da Euro 44.500 per la versione da 150 CV, 4 ruote motrici, cambio automatico. La versione 2 ruote motrici arriverà nell'autunno 2019