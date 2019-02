Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition, prestazioni e lusso

Con il lancio della Range Rover SVAutobiography Dynamic Edition, Land Rover ha aggiunto prestazioni, lusso ed esclusività al più bel SUV mid-size del mondo. Un SUV che ha importanti obiettivi e che mira a diventare una Top car tanto che sarà acquistabile per un solo anno. Poi stop: per averla, bisognerà aspettare che qualche proprietario decida di venderla ma, visto la bellezza e la potenza di questa vettura, sarà molto improbabile.

Velar, infatti, ha conquistato il titolo di World Car Design of the Year ai World Car Awards 2018 ed è il secondo modello della famiglia Range Rover a ricevere l'ambito riconoscimento dopo il lancio della Range Rover SVAutobiography Dynamic nel 2017.

Col V8 Supercharged la più potente Velar accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiunge i 274 km/h di velocità massima, coccolando allo stesso tempo i passeggeri col tradizionale lusso e comfort Range Rover.

L'upgrading dei freni e dei componenti delle sospensioni, così come tutte le regolazioni personalizzate, da quelle del motore ai sistemi di sicurezza, permettono alla SVAutobiography Dynamic Edition di abbinare la personalità di una performance car alla capacità di arrivare ovunque propria di un SUV mid-size di lusso.

"Lo sviluppo della Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition è il genere di lavoro per il quale è nata la sezione Special Vehicle Operations - dichiara Michael van der Sande, Managing Director, Jaguar Land Rover Special Operations - La sfida in questo caso era incrementare le prestazioni senza rinunciare alla compostezza, alle capacità e alla raffinatezza che caratterizzano la Range Rover Velar. Noi l'abbiamo affrontata creando un SUV che offre un brillante equilibrio tra capacità all-terrain, praticità, prestazioni dinamiche e comfort - questo è davvero un SUV per ogni occasione”.

Ecco come riconoscerla

Esternamente il SUV presenta un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria maggiorate, necessarie per la presenza del V8 Supercharged e per il raffreddamento dell'impianto frenante potenziato. Una nuova griglia e le modanature basse laterali si abbinano al paraurti posteriore ridisegnato con quadrupli terminali di scarico integrati.

Le modifiche esterne affiancano un pannello sottoscocca del tunnel della trasmissione che incrementa l'aerodinamicità della più veloce Velar della gamma.

Anche il lettering sul cofano e sul portellone è nuovo ed aggiunge una nota attuale e sofisticata grazie alla finitura zigrinata dell'elemento metallico delle lettere. La SVAutobiography Dynamic Edition è anche l'unica Velar disponibile in tinta Satin Byron Blue - un metallizzato della gamma di colori Premium firmati Special Vehicle Operations. Tutti i modelli sfoggiano di serie il tetto a contrasto Narvik Black.

I cerchi in alluminio forgiato sono un elemento identificativo delle nuove performance. Il cerchio leggero da 21" ha lo stesso peso del 20" del modello di serie; inoltre, per un'ulteriore personalizzazione, sono disponibili i cerchi da 22" torniti al diamante con finitura esclusiva Silver Sparkle.

Le ruote più grandi contribuiscono alle capacità prestazionali della SVAutobiography Dynamic Edition garantendo migliore aderenza e consentendo di montare freni più grandi. I dischi - anteriori da 395mm e posteriori da 396 - sono realizzati in due parti per ottimizzarne il peso. Il design innovativo dissipa più efficacemente il calore sviluppato dai freni durante la guida più orientata alle prestazioni. Il colore rosso delle pinze (a 4 pistoni anteriormente, flottanti posteriormente) marchiate Land Rover, richiama la potenza frenante aggiuntiva. Se si desidera un look meno appariscente sono disponibili pinze in colore Gloss Black.

Abitacolo di lusso

Il lusso dei rivestimenti in pelle Windsor traforata e trapuntata a losanga, con doppie cuciture è esclusivo della SVAutobiography Dynamic Edition. Sono disponibili quattro combinazioni di colore (Ebony, Cirrus, Vintage Tan e Pimento); sedili con ben 20 regolazioni, riscaldabili e raffreddabili con funzioni memoria e massaggio.

Piacerà sicuramente l'esclusivo volante sportivo, sul quale si fanno notare i paddle in alluminio tattile. Più in basso il selettore rotativo della trasmissione ed i comandi rotondi del sistema di infotainment Touch Pro Duo presentano una raffinata zigrinatura. Un pacchetto opzionale in fibra di carbonio per l'interno aggiunge una sensazione di attualità alla cabina, con la speciale trama in acciaio, mentre i pedali sportivi e le soglie illuminate firmate Range Rover completano l’esclusivo look.

I singoli elementi SV si estendono anche all'Interactive Driver Display da 12,3" con quadranti "zigrinati digitalmente" che danno un tocco di artigianalità all'esperienza digitale all'interno del SUV, insieme ad una schermata di avvio personalizzata SVAutobiography Dynamic. L'elettronica sottolinea le caratteristiche di guida della nuova ammiraglia Velar.

Le calibrazioni del sistema 4x4, dell'Active Rear Locking Differential, della trasmissione ad otto rapporti, dello sterzo e delle sospensioni pneumatiche sono tutte esclusive della SVAutobiography Dynamic Edition che consentono una migliore concentrazione nella guida. I tecnici della sezione Special Vehicle Operations hanno impiegato 63.900 ore alla calibrazione fine del comfort di viaggio, della maneggevolezza e della reattività.

Il sistema di trazione

E’ stato modificato, con una nuova scatola di rinvio in grado di sopportare i maggiori carichi generati dal V8 Supercharged da 5 litri. L'avanzato sistema Intelligent Driveline Dynamics distribuisce impercettibilmente e con precisione la coppia a seconda delle condizioni di marcia. Il setup del sistema, se queste lo richiedono, può inviare anche il 100% della coppia all'assale posteriore.

Il servosterzo elettrico a rapporto variabile in funzione della velocità è di serie e minimizza lo sforzo necessario in parcheggio, offrendo però un controllo diretto e preciso a velocità più elevate. La modalità Dynamic della Velar è stata ulteriormente migliorata, ottimizzando le regolazioni dello sterzo, delle sospensioni e della trasmissione e privilegiando la guida più vivace su strada.

Il carattere esclusivo della Velar SVAutobiography Dynamic Edition si riflette anche nel setup su misura del sistema di scarico, caratterizzato da una sonorità in linea con le prestazioni. Il sistema attivo e variabile di scarico si avvale della tecnologia per ottimizzare il suono degli scarichi in base alle condizioni di guida, e dona alla Velar l'inconfondibile rombo del V8. Il setup attivo è più leggero di 7,1 kg di quello di serie, e l'accresciuto flusso dei gas contribuisce alle migliorate prestazioni dell'ammiraglia Velar.