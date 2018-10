Record di vendite per Kia Motors, in crescita del 5,7% in Europa.

Kia Motors Europe in settembre festeggia le migliori performance di vendita da inizio anno. A guidare il trend, soprattutto i risultati ottenuti dalla gamma di modelli ibridi ed elettrici, in forte crescita in tutta l’Unione.

Kia, a fine settembre ha venduto 385.818 unità in Europa, a dirlo i nuovi dati rilasciati da ACEA, l’Associazione dei Costruttori automobilistici europei, che evidenziano una crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre, con 122.194 unità vendute nel periodo luglio-settembre. Un dato ancor più significativo se confrontato con le immatricolazioni di autovetture nuove nell'Unione Europea che nei primi nove mesi del 2018 hanno fatto registrare un +2,3%, contro la quota di mercato Kia cresciuta del 3,1.

A performare particolarmente bene, con un aumento del 42,5% delle vendite, la gamma di veicoli ibridi ed elettrici Kia. In particolare, Niro Hybrid e Plug-in Hybrid sono cresciuti del 37,9% a quota 34.036 unità da inizio anno, mentre Soul EV sta vivendo il suo miglior anno di sempre con 4.936 unità vendute (+ 29,3%). Nel complesso, Kia ha venduto nel 2018 43.099 vetture elettrificate, incluse la berlina Optima Plug-in Hybrid e Sportswagon e il nuovo Sportage con tecnologia Mild-Hybrid a 48 Volt. La gamma Kia ibrida, Plug-in ibrida, Mild-Hybrid ed elettrica rappresenta oggi l'11,2% delle vendite in Europa.

Kia e-Niro, il primo crossover completamente elettrico prodotto da Kia, ha un’autonomia di 485 chilometri (nel ciclo combinato WLTP) e miscela al piacere di guida, un design accattivante, la versatilità di un crossover e un powertrain a emissioni zero.



Forte avvio delle vendite per nuova CEED; in crescita anche Stonic e Picanto

Nuova Kia CEED e CEED Sportswagon, a poco tempo dal loro debutto europeo sono già in forte crescita. A dirlo sono i dati di vendita che a settembre hanno fatto registrare 97.171 unità di CEED vendute, con un incremento sull’anno (e rispetto alla precedente generazione) del 49,7%. Da inizio 2019 si aggiungeranno nuova CEED GT, CEED GT Line e ProCEED, modelli destinati a rafforzare ulteriormente la presenza Kia, consacrando CEED come il secondo modello più venduto del marchio in Europa dopo Sportage, che con 98.410 unità da inizio anno si conferma l’incontrastato best-seller.

Bene anche il crossover compatto Stonic e la city car Picanto, sempre più popolari e apprezzati sul mercato. Dopo l'arrivo dei nuovi modelli Picanto GT Line e X Line, le vendite della più compatta delle Kia sono aumentate del 14,8% da inizio anno, salendo a 57.109 unità. Disponibile dall'ultimo trimestre del 2017, anche Kia Stonic ha ottenuto ottimi risultati con 43.741 unità vendute nel 2018.