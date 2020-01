Record di vendite per Kia Motors in Europa

Kia Motors nel 2019 ha realizzato per la prima volta un fatturato annuo per oltre mezzo milione di automobili vendute in Europa. A confermare il traguardo sono i nuovi dati pubblicati dall'Acea, l'Associazione dei costruttori d’auto europei.

Con 502.845 unità vendute complessivamente in Europa nel 2019*, Kia registra un incremento del +1,7% segnando così l'undicesimo anno consecutivo di crescita del marchio. Inoltre, l'anno scorso Kia ha raggiunto per la prima volta una quota di mercato del 3,2%, ai massimi livelli in tutti i paesi dell'Unione Europea e dell’EFTA.

L’incremento delle vendite è stato supportato in gran parte dal crescente interesse dei clienti per la sempre più ampia offerta eco-friendly di Kia con i modelli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici, oltre che dal successo ottenuto con l’introduzione di nuova Ceed e Stonic.

“Il 2019 ha segnato un anno particolarmente importante per Kia, grazie all’introduzione dei nostri primi veicoli elettrici di nuova generazione e al lancio di versioni e propulsori aggiornati sulle linee di modelli più apprezzati – ha commentato così i risultati positivi Emilio Herrera, Chief Operating Officer Kia Motors Europe. – Fra i precursori dell’elettrificazione, Kia sta rispondendo alla sempre più forte richiesta dei consumatori di ridurre l'impatto ambientale e i costi di gestione della mobilità personale”, ha sottolineato Herrera.

"I nostri clienti ci dicono sempre più spesso di essere fortemente motivati all'idea di ‘elettrificarsi’ e la nostra brand strategy va proprio in quella direzione, cioè in quella di offrire modelli a mobilità elettrica che non sacrifichino in alcun modo qualità, design o il carattere dell’auto".

“Guardando al 2020 – ha concluso Herrera - i cambiamenti già in atto nelle nostre linee di produzione e fornitura ci consentiranno di affrontare gli ostacoli sulla diffusione dell’elettrico. L'anno scorso, Kia ha venduto quasi il doppio del numero di questi veicoli rispetto al 2018 e siamo fiduciosi che la crescente offerta ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda", ha concluso.

Vendite, l’elettrificazione tocca nuove vette

L'aumento dell'interesse verso le più evolute forme di propulsione elettrificate ha dato ulteriore slancio al successo di Kia nello scorso anno. Le vendite dei modelli ibridi, plug-in ed elettrici del marchio sono infatti aumentate da 58.029 a 66.386 unità (+14,4%) nel 2019.

La gamma Niro, che comprende varianti ibride, ibride plug-in e completamente elettriche, si è confermata best in class, con 57.519 unità vendute (+27,1% rispetto al 2018). Più in dettaglio, Niro Hybrid ha contribuito con 37.475 unità (+8,2%), in crescita anche Niro Plug-in Hybrid (10.144 unità, +1,9%) e la più recente versione completamente elettrica e-Niro con 9.900 unità.

Grazie al contributo di e-Soul, le vendite complessive di modelli elettrici Kia sono quasi raddoppiate, passando dalle 7.064 unità del 2018 alle 13.132 nel 2019, con un incremento del +85,9%. Anche la gamma Optima Plug-in Hybrid, disponibile nelle varianti berlina e Sportswagon, ha dato il suo contributo con 5.635 unità (+23,2%).

Ceed conquista il titolo di bestseller Kia 2019

Il 2019 ha visto protagonista assoluta delle vendite la gamma di modelli Ceed, nuova bestseller Kia in Europa e nei paesi dell’EFTA. Sono state complessivamente 110.201 le unità vendute, con un incremento su base annua del 46%. La gamma Ceed ha soffiato il primato delle vendite a Sportage, che si conferma secondo in classifica con 109.838 unità nel 2019.

L’introduzione della shooting brake ProCeed e del nuovo crossover utility vehicle (Cuv) XCeed lo scorso anno, ha certamente accresciuto l’interesse per la rinnovata gamma Ceed che nel suo complesso ha fatto registrare una forte crescita nel 2019. Ceed cinque porte e Sportswagon hanno contribuito, rispettivamente, con 45.917 (+12,7%) e 34.041 (+22,0%) unità. ProCeed, dall’avvio delle vendite nel primo trimestre del 2019, ha toccato le 19.644 unità, oltre 11 volte le vendite 2018 della precedente versione pro_cee’d a tre porte. XCeed, in vendita dall'ultimo trimestre del 2019, ha toccato in soli 3 mesi le 10.599 unità.

Picanto, dal canto suo ha riconquistato la posizione di terzo best-seller Kia in Europa, con 75.187 unità, confermando complessivamente l’analogo livello delle vendite dell'anno precedente (75.315 unità). In crescita anche l’interesse per l’urban crossover Stonic con un +19,8% nel 2019, passando da 55.742 a 66.749 unità.

Salgono a 39 i mercati gestiti dall’headquarter Kia di Francoforte

Kia Motors Europe, con sede a Francoforte, ha recentemente assunto la responsabilità di nuovi mercati in Europa e nel Caucaso, salendo a quota 39 e allargando l’area di competenza a Turchia, Ucraina, Azerbaigian, Serbia, Bosnia, Montenegro, Georgia, Macedonia, Moldavia e Albania. Nel 2019, le vendite Kia in tutti i 39 mercati sono cresciute dell'1,8%, passando da 510.650 a 519.789 unità.