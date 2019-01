Renault Twingo: la piccola citycar si rinnova

Renaut Twingo, la citycar francese si reinventa senza perdere il suo lato sbarazzino. Completamente rivisitato con forme più pronunciate, il paraurti anteriore presenta linee pulite con maggiore superficie verniciata e l’integrazione di due luci a Led diurne nei gruppi ottici. La veste grafica della calandra contribuisce alla sensazione visiva di un veicolo più largo, grazie alle prese d’aria dinamiche laterali. Adottando la firma luminosa di Renault, i nuovi gruppi ottici integrano le luci diurne a Led e gli indicatori di direzione a forma di “C” contribuendo al look moderno ed elegante. Anche i gruppi ottici posteriori riprendono la firma luminosa a forma di “C”.

Il paraurti posteriore è rivisto e valorizzato con l’integrazione di profili decorativi. Dotato di una maniglia più pratica, il portellone si può aprire e chiudere con un solo gesto. Il design contribuisce alle performance aerodinamiche del veicolo. Le prese d’aria del paraurti anteriore canalizzano i flussi d’aria verso i passaruota. L’altezza libera dal suolo abbassata di 10 mm e la carenatura del retrotreno contribuiscono a loro volta alla riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica. La presa d’aria laterale del motore, presente su tutte le versioni, migliora il raffreddamento del motore e conferisce a nuova Twingo un carattere più risoluto.

L’abitacolo presenta una console centrale rinnovata. Più funzionale, comprende un supporto regolabile che può fungere da porta-bicchiere o sostegno verticale per lo smartphone. Per una migliore accessibilità, la console comprende anche due prese USB e una presa jack nonché i pulsanti dello Stop & Start e del cruise control. La nuova collezione di pomelli per la leva del cambio contribuisce a rinnovare il look dell’abitacolo. Il vano portaoggetti in plancia è chiuso in tutti i livelli di allestimenti e la cappelliera posteriore è stata riprogettata e rinforzata.

La vettura viene proposta con due motori benzina (1.0 SCe e 0.9 TCe) declinati su 3 livelli di potenza: SCe 65 (guidabile anche dai neopatentati), SCe 75 e TCe 95 (quest’ultimo disponibile anche con cambio EDC). Conformi alle normative Euro 6D, questi propulsori adottano tecnologie utili nella vita di tutti i giorni, tra cui il sistema Stop & Start e l’assistenza alla partenza in salita. Il nuovo motore SCe da 65 e 75 cavalli si distingue per la piacevolezza di guida perfettamente adatta alle esigenze cittadine. Grazie alla sua curva di coppia, nuova Twingo è particolarmente a suo agio in ambiente urbano. Rende la guida divertente offrendo nello stesso tempo consumi di carburante ed emissioni di CO2 contenuti.

Questa motorizzazione è disponibile con trasmissione manuale cinque rapporti. Disponibile con questa stessa trasmissione o con cambio automatico EDC a sei rapporti la motorizzazione TCe 95 che rivendica una coppia massima di 135 Nm. Grazie alla sovralimentazione, le riprese reattive a basso regime conferiscono al veicolo un temperamento ancora più dinamico, in città ma anche fuori.