Roberto Toro è il nuovo Responsabile globale per la comunicazione di Seat

Da pochi giorni Roberto Toro (Torino, 1983) è stato nominato nuovo Responsabile globale per la Comunicazione Prodotto ed Eventi della SEAT. Approdato a Martorell a metà gennaio, Toro ha conseguito una Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Torino, oltre a un MBA presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. Risponderà direttamente a Christian Stein, Direttore globale della Comunicazione.

Roberto Toro vanta oltre 7 anni di esperienza nel settore automotive in Europa, avendo svolto diversi incarichi nelle aree di Comunicazione di diverse marche. Ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico in qualità di coordinatore dei mercati europei in ambito marketing e comunicazione nel Gruppo Fiat, per diventare successivamente l'addetto stampa per l'Europa del sud presso Tesla Motors. Dal luglio 2014, Toro è stato Responsabile della Comunicazione dei marchi Alfa Romeo e Abarth per la regione EMEA.