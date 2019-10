Ruote da Sogno, a Padova la prima auto vintage elettrica

La Fiat 600 Multipla è stata riconvertita per garantire l’eco-sostenibilità, rispettando il più possibile la sua originalità estetica e meccanica, mantenendo inalterati gli organi di trasmissione. Autonomia di oltre 150 km scalabile fino a 400km con batterie più performanti.

Nello stand di Ruote da Sogno, oltre alla 600 Multipla-e, si potra' ammirare anche una grintosa Fiat 500-e (ex allestimento 695 Giannini)

Con questa novità, Ruote da Sogno intende aprire una nuova fase nella mobilità ecosostenibile per le auto d’epoca e proporsi al mercato come un operatore in grado di offrire la riconversione in elettrico di qualsiasi veicolo storico, ma anche proporre al mercato una gamma di auto d’epoca già riconvertite con ridottissimi tempi di consegna.